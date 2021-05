Covid, chiusa la media Carozza: tamponi per alunni e insegnanti

Da questa mattina, e fino a nuove comunicazioni, la scuola media «Carozza» resterà chiusa a causa di nuovi casi di Covid-19 riscontrati in alcune classi del plesso di piazza De Gasperi.

La disposizione, giunta dalle autorità competenti, come da protocollo prevede la sospensione delle lezioni in presenza e l’attivazione della didattica a distanza per tutti gli alunni della scuola data l’impossibilità di garantire le sostituzioni per tutti i docenti interessati: contestualmente, insegnanti ed alunni delle classi coinvolte saranno sottoposti a tamponi preventivi.

Non è la prima volta che gli istituti salsesi sono interessati da casi di Covid 19: nello scorso mese di gennaio, sempre alla media Carozza si era registrato tra gli alunni un caso di positività ed in quel frangente per la classe frequentata dallo scolaro si erano sospese le lezioni in presenza e si era attivata la didattica a distanza per consentire l’effettuazione dei tamponi a compagni ed insegnanti.

Stesso iter era stato seguito, sempre in gennaio, per compagni ed insegnanti dell’alunno della scuola elementare D’Annunzio trovato positivo in seguito ad un tampone.

Poco dopo l’inizio dell’anno scolastico, invece, due studenti della scuola alberghiera «Magnaghi» erano risultati positivi al Coronavirus: le famiglie, non appena si erano sviluppati i sintomi, oltre a tenere a casa i figli avevano avvertito la scuola facendo scattare i protocolli sanitari con i compagni e i docenti di due classi messi in quarantena in attesa dell’esito dei tamponi.

r.c.