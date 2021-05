Meschi: «Calano i ricoveri. A fine estate saremo liberi»

Mara Varoli

«I ricoverati per covid calano. Al Barbieri sono 76: numeri che avevamo lo scorso settembre e mai più visti».

Sorride per la prima volta Tiziana Meschi, responsabile del Covid Hospital al padiglione Barbieri dell'ospedale Maggiore: «Il mio è un ottimismo cauto, ma questi dati fanno ben pensare - continua la Meschi -. Dei 76 ricoverati, 57 sono positivi e 19 negativi. Il 53% è rappresentato da donne e dall'esperienza che abbiamo quando la maggioranza dei ricoverati è di sesso femminile significa che la situazione sta migliorando». Dati incoraggianti, anche se tra i pazienti che si trovano al Barbieri ci sono ancora molti giovani: «L'età varia dai 31 ai 93 anni - precisa la responsabile del Covid Hospital -, per metà sono persone giovani e adulte e per l'altra metà anziane». Anche negli altri reparti del Maggiore i ricoverati sono diminuiti: 11 sono in terapia intensiva, 20 in Pneumologia e uno agli Infettivi. Al pronto soccorso la situazione è migliorata per quanto riguarda gli ingressi covid, anche se rimane l'afflusso di pazienti con altre patologie. Insomma, i malati per coronavirus continuano a diminuire e rispetto a un mese e mezzo fa il calo è stato evidente: a Pasqua i ricoverati erano 280 e oggi 76.

«E' una discesa non rapidissima, perché purtroppo la convivenza con il virus rimane. Però progressivamente questi numeri ci stanno permettendo di riconvertire i piani del Barbieri, partendo dal più basso: in questo modo liberiamo posti letto per pazienti no covid».

Ma a cosa dobbiamo questo calo significativo dei ricoverati? «Sicuramente - risponde Tiziana Meschi - il calo è dovuto all'aumento delle vaccinazioni, alla bella stagione ma anche ai comportamenti corretti delle persone. E' infatti molto importante in questa fase che nessuno abbandoni le precauzioni: tutti devono indossare le mascherine, osservare l'igiene delle mani e rispettare i distanziamenti. Memori di quanto accaduto l'estate scorsa, quando presi dall'entusiasmo siamo andati oltre quello che era prudente fare, ricordiamoci invece di prestare attenzione alle misure di prevenzione». Un ottimismo cauto, certo, che porta tutti a immaginare un ritorno alla normalità: «Speriamo - sottolinea Tiziana Meschi - che con questo calo dei contagi e dei ricoverati di tirare presto un sospiro di sollievo. Ragionevolmente, possiamo probabilmente ipotizzare che alla fine dell'estate potremo essere liberi».