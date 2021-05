Parco giochi, albero crolla sulle panchine

Mara Varoli

Brutta sorpresa per i parmigiani che vivono nella zona tra piazzale Santa Croce e viale dei Mille.

Ieri mattina nel parco delle Magnolie è caduta su una panchina una grossa pianta. Fortunatamente, nel parco con tanti giochi per i bambini, non c'era nessuno in quel momento. Anche perché l'area verde di via Leporati, proprio di fronte all'ospedale Maggiore, è molto frequentata in qualsiasi ora del giorno.

Intere famiglie hanno da tempo l'abitudine di trascorrere qualche ora nel parco delle Magnolie, dove c'è l'altalena, un girotondo e un gioco in cui potersi arrampicare. E c'è persino chi organizza in questo giardino compleanni all'aperto per i piccoli.

Non solo. L'area verde comprende anche un campo da calcio dove molti ragazzi sono soliti ritrovarsi, per dare due calci al pallone, per correre e per fare ginnastica. E a pochi metri, c'è pure lo spazio cani che per molti residenti di più strade rappresenta l'unico sfogo all'aperto per poter far sgambare i propri amici a quattro zampe. E le panchine? Sono di tutti, giovani e anziani. Panchine che vengono pure usate per la pausa pranzo. Le stesse che sono state colpite dalla caduta di questa grossa pianta. E una in particolare si è pure rotta.

Probabilmente il forte vento dei giorni passati e forse le condizioni di salute un po' precarie hanno fatto sì che l'albero cedesse.

Tanto il dispiacere dei parmigiani: quella pianta, con il suo folto cappello, ha sempre favorito un'ampia zona d'ombra e particolarmente fresca nei mesi caldi. Dispiacere e preoccupazione, al pensiero che l'albero, nemmeno troppo anziano, potesse cadere quando il parco era popolato. Meno male che non è accaduto: una tragedia sfiorata. I residenti hanno comunque avvertito il Comune e inviato una mail per chiedere l'intervento di chi si occupa del verde pubblico e far rimuovere quella grossa pianta, a cui tanti parmigiani, bambini compresi, erano affezionati.