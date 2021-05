Sidney, muore Adriano Maradini a tre mesi dal fratello Mario

A distanza di tre mesi dalla scomparsa del fratello Mario, se n’ è andato anche Adriano Maradini, morto a Sidney, a 73 anni. Anche lui, dopo avere lavorato per alcuni anni alle fonderie Conforti, era emigrato in Australia, più di mezzo secolo fa, raggiunto poi da Mario. I due fratelli borghigiani avevano condiviso cinquant’anni di vita laggiù. I Maradini erano sette fratelli e ora è rimasto solo Bruno, che vive a Fidenza. In gioventù, Adriano, aveva praticato la boxe, ai tempi di un altro indimenticato pugile, fidentino, Gianni Lommi. Lui e il fratello erano partiti da Fidenza, alla volta dell’Australia, dove poi erano sempre rimasti a vivere. Anche Adriano, allora giovane e con tanti progetti, era emigrato con una valigia piena di sogni e speranze. Il grande bisogno di manodopera e l’abbondanza di opportunità attirò molti italiani in cerca di una vita migliore e fino agli anni ‘70 l’immigrazione viaggiò a ritmi molto sostenuti. Mario era stato assunto alle dipendenze della Johnson & Johnson, la multinazionale farmaceutica, dove aveva sempre lavorato, mentre Adriano aveva prestato la sua opera come esperto saldatore, sulle piattaforme in mare. In Australia i due fratelli borghigiani avevano condiviso tanti momenti e Mario, pur essendo celibe, aveva sempre potuto contare sul sostegno di Adriano, che invece si era sposato. La triste notizia è arrivata a Bruno, che era sempre in contatto col fratello. Anche nei giorni scorsi si erano contattati in videochiamata e Adriano aveva detto, orgoglioso, al fratello, che stava mangiando un tramezzino col prosciutto di Parma. Nonostante la malattia, Adriano, coraggioso e pieno di speranza, diceva sempre ai suoi cari: «La vita è un viaggio meraviglioso e vale sempre la pena di essere vissuta». Una splendida testimonianza di vita. A Sidney si era sposato con Carmen, sua adorata compagna di una vita, dalle quale aveva avuto i figli Adriano Junior e Angela. A Fidenza lo piangono il fratello Bruno con la moglie Daniela, i nipoti e gli amici. Il suo ultimo desiderio era quello di non essere dimenticato dai suoi fidentini. In particolare, Adriano si raccomandava sempre, di dare sue notizie all’amico Giovanni di Carpaneto, che aveva sempre avuto un posto speciale nel suo cuore.

s.l.