Torelli, l'ultima tappa parmigiana

Quarant’anni. Tanto è passato dall’ultima vittoria di un parmigiano in una tappa del Giro d’Italia. Era il 31 maggio del 1981 e Claudio Torelli, gregario di Francesco Moser nella Famcucine, conquistò la Milano-Mantova. Una tappa che arrivava davanti alla casa di Learco Guerra, celebrando il primo mezzo secolo della maglia rosa, assegnata proprio al campione mantovano al termine della stessa frazione, nel 1931. Il «Toro», nato a San Prospero il 23 gennaio del 1954, regolò in volata gli altri 18 componenti di una fuga sorta a venti chilometri della fine, precedendo il suo compagno Morandi e Chinetti, con Mantovani (sulla carta il più veloce) solo sesto. Una giornata caldissima, con tantissima gente a bordo strada, tanto da far scrivere a Gian Paolo Ormezzano, sulle colonne de «La Stampa», che «l’arrivo di Mantova è un’apocalisse, una tregenda di folla, tutti addosso a tutto, un assalto pieno d’amore e dispensante terrore». Torelli, qual è il ricordo più vivo di quel giorno? «Se chiudo gli occhi rivedo il lungo rettilineo d’arrivo con i sampietrini e i due fiumi di gente a bordo strada, anche perché era domenica. C’erano tanti parmigiani, fra cui molti amici: fu un po’ come vincere in casa, tutto perfetto». Sapeva di essere il più forte fra i diciannove in fuga quel giorno? «Mi sentivo bene, ma non si può mai dire. Mi è capitato più d’una volta di sbagliare i tempi in volata, di partire troppo presto e farmi superare. Ma non quel giorno. Lanciai uno sprint lungo, ai duecento metri, senza mai calare».

Fra la ventina di vittorie che ha ottenuto, quella resta la più bella? «Sì, e infatti dopo quarant’anni siamo ancora qui a parlarne. Moser mi diede un giorno di «libertà», io lo sfruttai al massimo. Andammo in fuga per tagliare fuori i velocisti e ci riuscimmo». Ultimo parmigiano a vincere una tappa al Giro: che effetto le fa? «Un pizzico d’orgoglio c’è, non lo nego, ma al tempo stesso mi dispiace per il ciclismo di Parma. Oggi un nostro professionista in gruppo, che purtroppo manca, farebbe bene a tutto il movimento». Si dice che lei avrebbe potuto vincere di più. Rimpianti? «Qualcuno sì, inevitabile. Su tutti il campionato italiano del 1982 nel quale arrivai secondo alle spalle di Pierino Gavazzi. Ecco, lì lanciai la volata un po’ troppo presto, lui mi rimontò e vinse di mezza ruota. La maglia tricolore mi avrebbe cambiato la carriera, forse anche la vita. Ma è andata così. Peccato anche per il podio sfumato alla «Sanremo» nel 1981, quando arrivai quarto. Però mi sono anche tolto diverse soddisfazioni».

«Gregario di lusso» è una definizione nella quale si riconosce? «Sì, ci sta. Ero un buon passista e andavo forte a crono. Al Giro, senza mai curare la classifica, sono arrivato due volte attorno al trentesimo posto, perché mi difendevo discretamente anche in salita» Spalla di Moser per due anni, ma anche di Saronni in Nazionale nel 1981 nel 1982, poi di Argentin alla Sammontana. Che tipi erano? «Moser e Saronni molto diversi, ma due persone per bene, che avevano una parola sola. Io andavo d’accordo con entrambi. Anche con Moreno mi sono trovato benissimo, un gran signore. Mi impressionava la sua capacità di fissare un obiettivo e centrarlo. Che classe». Questo 104° Giro d’Italia le sta piacendo? «Il Giro è sempre bello. Bernal sembra imbattibile, ma i nostri Caruso e Ciccone stanno facendo bene». Oggi Torelli va ancora in bicicletta? «Sì, anche perché da qualche mese, dopo tanti anni di lavoro alle Fiere di Parma, sono andato in pensione e ho più tempo libero. Però ho comprato una bici da corsa con pedalata assistita, perché di fatica, in sella alla bicicletta, direi che ne ho già fatta abbastanza».

Alberto Dallatana