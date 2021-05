Un anno alla borseggiatrice inseguita in bici da un'80enne

Il passo è appena claudicante, lo sguardo timido come ci si aspetta da chi per varca per la prima volta la soglia del tribunale. Ma seduta al banco dei testimoni la signora ricorda ogni dettaglio. Sembra racconti dell'altro ieri e non del 5 ottobre 2015, quando una borseggiatrice nomade 32enne, pensò di aver trovato in lei la vittima ideale. Si sbagliava. Anziana e malferma, la «preda» era fornita di uno sprint tale da non permettere la fuga a nessuno. Nemmeno in bus.

Era quasi mezzogiorno, quando la pensionata si è presentata alle casse del supermercato «Vivo» con la spesa, tallonata da una mamma con una bambina tenuta per mano e un'altra su un passeggino. L'allora 80enne non ha fatto in tempo a pagare che anche l'altra ha varcato la cassa (aveva acquistato solo un prodotto).

All'uscita, la nomade ha scontrato la pensionata, con ogni probabilità proprio per borseggiarla. Dopo un attimo di imbarazzo, la signora è uscita e ha sistemato le borse nel cestino della bicicletta all'esterno. Ma quando ha cercato in tasca la chiave del lucchetto s'è accorta che il portafogli non c'era più. Subito le è stato chiaro chi l'avesse rubato. Raggiunta in via Imbriani, la nomade ha reagito con una serie di insulti alle richieste di restituzione del maltolto. Poi, è salita al volo su un bus in via D'Azeglio.

E l'80enne dietro in bici. Al suo fianco uno sconosciuto che aveva capito la situazione. Ligia alle regole (e concentrata sullo sforzo), la donna non ha telefonato al 112 come le veniva suggerito dall'alleato. Ci hanno pensato altri. E così il bus è stato fermato da due carabinieri in motocicletta. Il portafogli era ancora indosso alla manolesta, con documenti e una 60ina di euro. Più che questi l'80enne aveva cercato giustizia. A questo proposito, il giudice Cristina Pavarani ha condannato la nomade a un anno di reclusione e al pagamento di 350 euro. Il pm Massimiliano Sicilia aveva chiesto 10 mesi.

rob.lon.