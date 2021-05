Antenne dei cellulari, arriva un nuovo regolamento

Il Comune si doterà di un nuovo regolamento per l'installazione delle spesso contestate antenne per la ripetizione del segnale della telefonia mobile. Ieri nella commissione Ambiente, presieduta da Ferdinando De Maria, è stata presentata la prima bozza che «però potrà essere modificata e ritornerà a essere esaminata entro un mese per poi portarla in consiglio comunale».

Comuni, poca autonomia

Il nuovo regolamento arriva a distanza di 15 anni dall'approvazione del precedente «ma con un quadro di leggi nazionali e regionali - ha ricordato De Maria - che sostanzialmente lascia poco margine di manovra ai Comuni e ha liberalizzato di fatto la realizzazione di nuove antenne. Noi però abbiamo cercato, senza andare contro la legge, di dare il massimo sviluppo possibile alle possibilità di informazione e ai pareri da dare per fare in modo che i nuovi impianti possano sorgere in un modo il più possibile condiviso».

Limiti di legge mai superati

Il tecnico dell'Ausl Matteo Tiberti ha sottolineato che «a Parma non abbiamo mai riscontrato emissioni superiori ai limiti di legge per le antenne dei cellulari». Campanini (Pd), Roberti (Misto) e Giuseppe Massari (Pp) hanno però evidenziato che «va fatto in modo che non si ripetano casi come quelli di via Passo della Cisa o via Prato Spilla, dove i residenti si sono trovati di fronte ai cantieri delle antenne come un fatto compiuto».

Antenne, piano annuale

Fra gli strumenti previsti dal regolamento c'è quello della presentazione di un piano annuale degli insediamenti «un modo - ha ricordato Salzano di Effetto Parma- per poter avere almeno un controllo a monte delle nuove antenne, anche se poco si può fare contro le leggi esistenti». Il presidente del Consiglio comunale Alessandro Tassi Carboni ha poi rilevato che «se per fortuna sul piano sanitario è tutto a posto, altrettanto non si può dire per quello paesaggistico. Le antenne sono brutte, spesso molto vistose e sono un elemento poco inserito nel contesto urbano. Si dovrebbe pensare a un dialogo con i gestori per trovare luoghi alternativi e architetture più armoniche».

Gian Luca Zurlini