Auto sfonda il passaggio a livello

Momenti di paura e disagi al traffico ieri dopo le 10 al passaggio a livello di via Colli, dove un'auto guidata da un anziano non si è fermata danneggiando una sbarra. Sul posto la polizia locale e il personale delle Ferrovie. L'autista si è messo subito in contatto con la polizia locale e la situazione è tornata alla normalità in tarda mattinata.