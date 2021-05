Il sostituto all'esame di guida: patteggiano in due

Il primo incidente l'ha fatto senza nemmeno aver preso la patente: incidente non stradale, ma penale, con uno schianto contro il codice. E con lui l'amico che aveva deciso di metterci la faccia al suo posto, per sostenere l'esame di teoria. La faccia ce l'ha messa in tutti i sensi: dal vivo, presentandosi a suo nome alla Motorizzazione civile il 25 ottobre 2019 e appiccicando la propria fotografia sulla carta d'identità dell'altro. E in un'uguale operazione si è cimentato con il permesso di soggiorno.

Pare siano stati proprio i documenti manomessi a determinare il fallimento dell'operazione patente. Alla loro vista, una funzionaria della Motorizzazione si è insospettita, chiedendo l'intervento di una pattuglia della Polizia stradale. Un'analisi più approfondita non ha fatto che trasformare i sospetti in certezze. A questo punto sono scattate le denunce per due asiatici residenti in Lombardia. Chi avrebbe sostenuto l'esame per l'altro è un 23enne pachistano. Il secondo è un indiano di 10 anni più vecchio. Entrambi hanno patteggiato dieci mesi di reclusione.

rob.lon.