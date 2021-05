Miss Italia torna a Salsomaggiore?

Salsomaggiore prossima sede di Miss Italia? Sarebbe questa la novità emersa da alcune indiscrezioni secondo le quali nei giorni scorsi i rappresentanti di Comune, Regione e Miren si sarebbero riuniti attorno ad un tavolo di trattative per riportare nella città termale la kermesse della bellezza per eccellenza: si è trattato, certamente, di primi incontri o, come si dice in gergo, abboccamenti che nelle prossime settimane vedranno ulteriori approfondimenti per verificare la possibilità di quello che sarebbe un clamoroso ritorno a Salsomaggiore e per ciò che costituirebbe il quarto matrimonio tra il concorso di bellezza e la città termale che, in passato, ha ospitato la manifestazione nel 1950, dal 1960 al 1971 e più recentemente, dal 1983 al 2010.

Nel 2017 si era già parlato di un possibile ritorno di Miss Italia in città grazie all'imprenditore Pier Luigi Negri: ad incontri ben avviati, tuttavia, le trattative si erano arenate davanti alle difficoltà degli albergatori originate dalla richiesta di Miren di un elevato numero di gratuità in relazione alle disponibilità delle strutture salsesi nel periodo di alta stagione.

Tra le novità invece che potrebbero riguardare l'edizione numero 82 della kermesse, il fatto che la manifestazione, a causa della situazione sanitaria in atto, verrebbe organizzata attorno alla fine del 2021 e non in settembre come accaduto nelle altre edizioni svoltesi a Salsomaggiore. Già nel 2020, infatti, la pandemia ha inevitabilmente rallentato l'organizzazione delle finali regionali causando lo spostamento della finalissima a dicembre.

M.L.