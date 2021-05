Svoltare, subentra l'aostana Leone rosso?

A proposito di Svoltare, questo è un cambio di rotta che vale centinaia di chilometri (oltre che milioni di euro) e porta la gestione di una consistente branca del sociale fuori provincia e regione. Il sistema di accoglienza dei migranti sul nostro territorio potrebbe essere preso in carico dalla Leone rosso consorziata con la parmigiana Biricca. La cooperativa aostana da anni specializzata nella gestione dell'emergenza profughi e richiedenti asilo è interessata ad affittare lo specifico ramo d'azienda della cooperativa di borgo Onorato. Sarebbe così garantita la continuazione del servizio: un passo quanto mai strategico soprattutto ora, se si tiene conto delle decine di migliaia di migranti pronte a imbarcarsi a breve su ogni cosa che galleggi per tentare la traversata verso l'Italia.

Nulla è ancora deciso in merito allo sbarco della Leone rosso a Parma: manca il nulla osta della Prefettura. Palazzo Rangoni prenderà la decisione sull'affitto del ramo d'azienda per il primo giugno. Un no aprirebbe a scenari fino a ieri impensabili. Da fine dicembre scorso, quando Simone Strozzi, presidente di Svoltare onlus e allora anche direttore della cooperativa, è stato arrestato per peculato e reati fiscali (indagine non ancora conclusa), la cooperativa vive un'emergenza nell'emergenza. I suoi vertici e il personale, estranei all'indagine. si sono impegnati con tutte le forze per assicurare i servizi, affrontando per sei mesi anche la sospensione dei pagamenti da parte della Prefettura. Ora si prevede la nomina di un liquidatore, per poter gestire il fronte creditori. Tutto si è fatto più incerto, e Svoltare ha perso appalti importanti con il Comune, ultimo (da 350mila euro) quello per l'ospitalità dei migranti minori non accompagnati. I 370 ospiti sono gestiti senza un piano a lungo termine, mentre alcuni dei 33 dipendenti si sono persi per strada.

Intanto, sembra che onlus e cooperativa siano sempre più separate in casa. Strozzi, ancora presidente della prima, sarebbe stato l'unico a opporsi alla soluzione Leone rosso, appoggiata dai responsabili della cooperativa durante l'assemblea dei soci dell'altra mattina. Solo tre giorni prima si era tenuta l'assemblea dell'associazione, durante la quale erano state mosse critiche alla cooperativa per aver inviato con tempi troppo ristretti la documentazione sulla domanda di affitto del ramo d'azienda da parte di Biricca e Leone rosso. Ma a infastidire ancora di più i vertici della onlus sembra sia stata la motivazione per la quale si intenderebbe procedere all'affitto del ramo d'azienda, ossia quella legata a una situazione finanziaria non proprio rosea. Questo quando l'ultimo bilancio della cooperativa, a fine agosto 2020 (quattro mesi prima della tempesta giudiziaria), sarebbe apparso solido. Insomma, Strozzi sottolinea la necessità di leggere in trasparenza le cifre prima di passare all'approvazione dell'affitto del ramo d'azienda che rappresenta il cuore pulsante della cooperativa. E intanto chiede la restituzione del mezzo milione di euro investito dalla onlus per avviare le attività di quest'ultima. La risposta dell'assemblea dei soci della cooperativa? Per ora l'approvazione dell'apertura a Leone rosso. Per affrontare l'emergenza migranti - Prefettura permettendo - sarà necessario far migrare la Leone rosso dalla Val d'Aosta.

Roberto Longoni