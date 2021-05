Violenza domestica e di genere, nel 2021 casi in aumento: un altro prezzo del lockdown

Fidenza Sono in aumento, nel territorio della compagnia carabinieri di Fidenza, i casi di violenza domestica e di genere. In questi primi cinque mesi e mezzo del 2021, i numeri, rispetto allo stesso periodo del 2020, indicano un incremento, seppur leggero, di reati che ricadono nella cosiddetta legge «Codice Rosso» (la 69 del 2019). In questi primi mesi del 2021 i dieci reparti dipendenti dalla Compagnia carabinieri di Fidenza, che coprono quasi tutta la Bassa Parmense, da Colorno a Zibello, oltre ovviamente alla stessa città di Fidenza, hanno ricevuto, per intervento diretto o in occasione di presentazioni di querele, diverse decine di denunce di reati in ambito Codice Rosso.

I riscontri

Effettuati i riscontri di rito e verificata la presenza degli estremi previsti dalla legge, le notizie di reato hanno rapidamente portato a denunce a piede libero di altrettanti soggetti. Numeri alla mano ci sono stati quattro arresti e una decina di applicazioni di misure cautelari quali il divieto di avvicinamento e quello di comunicare. Tra i casi più eclatanti, il recente arresto dell'ex compagno di una fidentina il quale, nonostante il divieto di avvicinamento e una precedente condanna per stalking ai danni della stessa donna, è arrivato a scaricare i suoi istinti sfondando alla madre di sua figlia il lunotto posteriore della macchina, in pieno centro. Un atto proditorio, pericolosissimo, che l'ha portato direttamente in carcere, poco dopo che la donna si era rifugiata nella caserma di via Trento, in preda al panico, a chiedere aiuto ai Carabinieri. Qualche settimana prima, sempre a Fidenza, l'arresto di uno straniero che, già allontanato dalla casa familiare, è tornato presso la sua abitazione, utilizzando la copia di una chiave della porta d'ingresso che aveva tenuto nascosta, e al culmine dell'ennesima discussione con la propria moglie si è scagliato contro la donna con ferocia tale da procurarle gravi lesioni a una mandibola. L'immediato intervento dei militari del Radiomobile, che conoscevano bene luoghi e situazioni, ha impedito conseguenze ben più gravi. Poi i due casi di Busseto, dove un 36enne rumeno è stato arrestato dopo aver selvaggiamente picchiato la compagna, di dieci anni più grande (per la donna è stata stilata una prognosi di 30 giorni) davanti agli occhi del figlio in tenera età e quello dei due asiatici denunciati per maltrattamenti, percosse e violenza ai danni della figlia maggiorenne (poi allontanata grazie all'intervento dei carabinieri), rea di aver avviato una relazione con un giovane non gradito alla famiglia. Infine, il caso di un minore residente nella Bassa, denunciato a piede libero alla competente Procura e successivamente arrestato, perché denunciato dai propri genitori, esasperati dai continui maltrattamenti subiti dal figlio che li costringeva a dormire chiusi in camera da letto, per la paura.

Nuovi strumenti

Va rimarcato che da quando la legge «Codice Rosso» è entrata in vigore, le forze di polizia sono state armate di nuovi strumenti per contrastare un ambito criminale tra i più subdoli e complicati, quello che in alcune procure veniva denominato «area deboli». Si tratta appunto dei reati comunemente conosciuti come «maltrattamenti in famiglia», «atti persecutori», «violenza sessuale», ma anche di tutte quelle dinamiche oscure e malate che si instaurano, spesso, tra persone che si sono volute bene, per vincoli familiari o sentimentali. Dinamiche, comportamenti, omissioni, ossessioni che talvolta non configurano reati a se stanti ma che, se protratti nel tempo, arrivano a devastare l'esistenza di chi li subisce, persone che spesso, troppo spesso, non trovano la forza di denunciarle. I carabinieri della Compagnia di Fidenza, da sempre attenti alla delicata materia, hanno da subito fatto tesoro delle novità legislative, portando sul campo armi efficaci e spesso risolutive, soprattutto in un periodo in cui le convivenze forzate, l'impossibilità di uscire, trovare sfoghi, evadere o anche, molto più semplicemente, scappare, hanno influito in maniera massiccia sui «numeri» di questi tipi di reati.

Dialogo obbligato

Le nuove «armi» si sostanziano in un dialogo immediato, obbligatorio, con la magistratura, che si deve attivare entro 3 giorni dalla notizia di reato, spesso acquisita in flagranza, tra le mura domestiche, per assumere circostanziate informazioni dalla persona offesa. La rapida instaurazione del procedimento va di pari passo con la possibilità di applicare «in diretta», nel corso dell'intervento di emergenza, misure cautelari e di prevenzione, quali il divieto di avvicinamento alla vittima. La misura può essere applicata anche se l'indagato convive con la parte offesa, obbligandolo di fatto a lasciare casa propria, con arresto immediato (e pene detentive fino a tre anni) in caso di trasgressione. Efficace anche il meccanismo di protezione temporanea delle vittime, e di eventuali bambini, con numeri verdi sempre attivi e una catena di supporto gratuita e facilmente attivabile, senza limiti temporali.

Il consuntivo

Il consuntivo di due anni circa di applicazione delle novità normative del Codice Rosso, e nonostante numerosi casi di tale ambito criminale sfocino in cronaca nera con costanza, «la sensazione commenta il comando - è comunque quella che sia in atto un cambio di passo. Vi è più consapevolezza, da parte delle vittime, di poter ricorrere alle forze di polizia trovando, se non la soluzione, un concreto, immediato aiuto. I carabinieri, d'altro canto, sanno di poter essere maggiormente incisivi, soprattutto laddove le situazioni che si trovano a dover gestire siano ormai prossime al collasso. Chi perde la testa, al contempo, inizia ad avere paura di conseguenze immediate, senza i cuscinetti forniti dalle eventuali lungaggini procedurali. L'invito, da parte dei carabinieri, è sempre quello di rivolgersi con fiducia alle stazioni sul territorio, prima che la situazione diventi grave, alla luce, soprattutto, di un fatto determinante, di una caratteristica che raramente trova riscontro in altri reati: la vittima conosce spesso il carnefice meglio di chiunque altro».

Paolo Panni