Addio a Bianca Boiardi Varani: la città perde un'altra delle sue maestre storiche

La famiglia, l’insegnamento, la fede: sono stati questi i capisaldi su cui si è fondata l’esistenza di Bianca Boiardi Varani, un’altra storica maestra che se n’è andata.

Originaria di Carpaneto, si era trasferita in giovane età a Fidenza, dopo essersi unita in matrimonio con Gioachino Varani, altro indimenticato e stimato personaggio fidentino.

Si erano conosciuti in vacanza, in montagna, a Ponte di Legno e da allora non si erano più lasciati. Un amore lungo e saldo, che li ha uniti nei valori autentici della famiglia e della fede. Bianca, dopo essersi diplomata maestra, aveva insegnato in diverse scuole, dal Piacentino a Siccomonte e approdando poi alla De Amicis, dove era rimasta per oltre vent’anni. Insegnante dolce ed energica insieme, ha lasciato un ricordo indelebile nei suoi ragazzi.

La maestra Bianca sapeva avere polso quando necessario, ma era la classica «seconda mamma» per tutti i suoi alunni.

Proprio il suo impegno e la sua dedizione per le giovani generazioni, l’avevano portata anche a ricoprire l’incarico di dirigente del Patronato scolastico, che in quegli anni organizzava le colonie per i bambini. La sua famiglia d’origine era profondamente cattolica e aveva insegnato a Bianca i valori veri della vita e quella fede solida su cui aveva imperniato tutta la sua vita.

Sino a pochi anni fa aveva frequentato la parrocchia di San Michele, la comunità dove era impegnata e dove aveva insegnato anche catechismo ai ragazzi. Nella mente del sacerdote e amico di famiglia, don Felice Castellani, che ha abitato per quindici anni vicino alla famiglia Varani e che celebrerà anche il funerale, riaffiora un affettuoso ritratto di Bianca. «Era una donna molto religiosa, ma di quella religiosità aperta e cordiale. Intelligente, brillante, sempre gioiosa, lei sorrideva su tutto. Era stata una figura molto impegnata sia in ambito scolastico che parrocchiale. Bianca era stata sempre particolarmente legata ai sacerdoti che aveva incontrato lungo il suo cammino di fede. E il cognato, padre Domenico Varani, è stato un altro missionario. Semplicità, ottimismo, serenità, accoglienza: ecco tutto questo era Bianca».

Bianca Boiardi ha lasciato i figli Maria Paola e Francesco, i nipoti Jacopo, Maria Virginia e il genero Gianandrea. I funerali si svolgeranno oggi alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di San Michele. Dopo la cerimonia funebre la salma verrà tumulata nel cimitero di Tabiano Castello, nella cappella di famiglia.

