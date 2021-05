Allergie e vaccini,Ridolo: «Solo in rari casimeglio rinunciare»

«Dottore, sono allergico: posso vaccinarmi contro il Covid?». Primavera, tempo di pollini e di allergie, tempo di vaccinazioni e quindi di timori per le persone allergiche, qualsiasi sia il fattore che fa scatenare la reazione del sistema immunitario. Ne abbiamo parlato con Erminia Ridolo, direttrice della Scuola di specializzazione in Allergologia e immunologia clinica dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Parma.

«In generale le reazioni allergiche ai vaccini sono eventi rari, pari a circa 1,31 casi per milione di dosi. - spiega Ridolo - Le reazioni anafilattiche segnalate negli Stati Uniti a seguito di vaccinazione contro il Covid-19, per quanto raramente osservate durante la sperimentazione e nelle prime fasi delle campagne vaccinali, sembrano essere più frequenti, ed hanno destato preoccupazione nella popolazione». L’aumento di incidenza di malattie respiratorie allergiche, come l’asma e la rinite, l’allergia a farmaci e al veleno di imenotteri sono una problematica nota in Italia, così come nella maggior parte dei paesi industrializzati, con incidenze non trascurabili: «La presenza di allergie nella storia clinica di un paziente non rappresenta però una controindicazione alla vaccinazione, se non in pochi e specifici casi».

«La valutazione allergologica pre-vaccinale è mandatoria per i pazienti che abbiano presentato reazioni allergiche severe a vaccini o farmaci contenenti pegilati o polisorbato; - continua Ridolo - queste due sostanze sono infatti utilizzate come eccipienti di farmaci iniettivi o in compresse e come eccipienti di alcuni vaccini, tra cui quello antinfluenzale. L’allergologo, dopo aver approfondito l’anamnesi del paziente ed il tipo di vaccino o farmaco utilizzato, eseguirà test cutanei specifici per verificare o meno la presenza di sensibilizzazione. Se i test risulteranno negativi, i pazienti saranno vaccinati in ambiente protetto, mentre in caso di conferma della sensibilizzazione, ci sarà controindicazione ad eseguire il vaccino».

Ma in molti casi si procede con maggiore tranquillità: «Al contrario, i pazienti con rinite allergica causata da sensibilizzazione ad allergeni inalanti, quali pollini, acari della polvere o muffe, così come i pazienti con allergie da contatto, ad esempio al nichel o altri metalli, non hanno alcuna controindicazione alla somministrazione del vaccino e possono essere vaccinati dai medici di medicina generale o all’interno dei normali punti vaccinali con l’accortezza di prolungare il periodo di osservazione dopo la vaccinazione a trenta minuti». Non solo: «Anche i pazienti affetti da asma possono essere vaccinati, purché la patologia sia in buon controllo, cioè se non si sono verificati episodi di broncospasmo, risvegli notturni o difficoltà respiratoria nelle quattro settimane precedenti alla vaccinazione. In caso di asma in scarso controllo, il medico vaccinatore posticiperà la vaccinazione di qualche settimana, a seguito di modifica della terapia in atto. È importante inoltre sottolineare che la terapia specifica non deve essere ridotta o sospesa prima del vaccino: molti pazienti assumono infatti quotidianamente terapia inalatoria con broncodilatatore associato a steroide, la cui azione è prevalentemente localizzata a livello dei bronchi con un minimo assorbimento sistemico, senza alcun effetto sulla risposta immunitaria alla vaccinazione. I pazienti che assumono steroide per via orale, che ha invece impatto sull’efficacia della vaccinazione, dovranno invece aspettare di completare il ciclo di terapia prima di potersi vaccinare».

Gli allergeni sono molto numerosi: «Per quanto riguarda invece allergie a lattice, alimenti, veleno di imenotteri (api e vespe) o ad altri farmaci e vaccini non contenenti pegilati o polisorbato, - spiega Ridolo - se è vero che non rappresentano controindicazione alla vaccinazione, è necessario che il medico vaccinatore valutati la storia clinica del paziente, in particolare la severità della reazione allergica. Se questa si è manifestata con quadri clinici lievi, caratterizzati esclusivamente da sintomi cutanei (orticaria o prurito) o modesto angioedema, l’indicazione del medico sarà anche in questo caso solamente a prolungare il periodo di osservazione. Al contrario, i pazienti che in passato hanno presentato reazioni anafilattiche severe con compromissione respiratoria oppure cardiocircolatoria fino allo choc anafilattico, devono essere valutati dallo specialista allergologo che, a seconda del quadro clinico complessivo, stabilirà il profilo di rischio e deciderà se è sufficiente solamente prolungare l’osservazione post vaccinale fino a 60 minuti all'interno del normale centro vaccinale o indirizzare il paziente in ambiente protetto, di solito ospedaliero con personale medico particolarmente addestrato a gestire le eventuali reazioni allergiche gravi secondarie alla vaccinazione». Infine - conclude la docente - «la presenza di allergia in anamnesi risulta costituire solo in rarissimi casi una controindicazione alla vaccinazione per SARS-CoV-2. Per i pazienti che hanno presentato reazioni a vaccini o farmaci contenenti pegilato o polisorbato, oltre a quelli con quadri clinici severi con compromissione respiratoria e cardiovascolare causata da alimenti, lattice, veleno di imenotteri, farmaci, anafilassi idiopatica o asma non controllati, è necessario che il medico di medicina generale o vaccinatore predispongano una valutazione pre-vaccinale da parte dello specialista allergologo, territoriale o ospedaliero, per identificare il profilo rischio, valutando il paziente nel suo complesso. Sarà così possibile stabilire la modalità più sicura per vaccinare il paziente in tranquillità, se necessario in ambiente protetto ospedaliero».

Isabella Spagnoli