Carla Fracci «bella e gentile» per i Bussetani

Egidio Bandini

«La differenza più eclatante fra la vera Giuseppina Strepponi e la “Peppina” interpretata da Carla Fracci nel 1982 è l'accoglienza riservata dai bussetani alla futura signora Verdi: tanto mal sopportavano, specialmente i “codini”, la vera Strepponi, quanto accolsero con entusiasmo l'étoile della danza che si era calata nei panni di Giuseppina a palazzo Cavalli, poi Orlandi». Così il sindaco di Busseto Giancarlo Contini ricorda Carla Fracci in quel fantastico periodo delle riprese Rai per lo sceneggiato «Verdi»: «Ci vollero otto anni, grazie anche alla collaborazione dell'Istituto nazionale di studi verdiani, perché il regista e sceneggiatore Renato Castellani riuscisse a ricostruire il mondo verdiano, adottando anche alcuni piccoli trucchi, come ad esempio ricoprire il monumento a Verdi con la realizzazione di una finta torretta, dal momento che la statua non poteva essere rimossa. Ciò che a Busseto tutti ricordano, della signora Fracci – dice ancora il sindaco - è la cortesia e la disponibilità dimostrata nei confronti della gente: parole gentili e un sorriso per tutti, forse immaginando davvero di trovarsi fra i concittadini del Maestro, immersi a loro volta in quell'“aure dolci” che ispirarono i melodrammi più famosi del mondo».

Ad interpretare Giuseppe Verdi, nello sceneggiato di 39 anni fa era Ronald Pickup, raffinato attore teatrale inglese, mentre nel ruolo di Margherita Barezzi era una giovane Daria Nicolodi; Verdi bambino era Roberto Cominati, Lino Capolicchio interpretava Arrigo Boito, mentre Francesco Maria Piave, che la Strepponi chiamava «il gran diavolo» era Raimondo Penne.

Carla Fracci sarebbe tornata a Busseto 19 anni dopo, per dar vita, alla prima nazionale in occasione del centenario della nascita del «Cigno», alla danza sacra delle sacerdotesse nell'«Aida» per la regia di Franco Zeffirelli al teatro Verdi. Una magia nella magia, quasi un'estensione della scenografia “miracolosa” allestita dal grande regista sul piccolo palcoscenico del teatro di Busseto. Un'esibizione stellare, che tutti ricordano anche per la grande sensibilità e gentilezza della signora Fracci verso il pubblico che voleva rendere omaggio, come nel 1982. Carla Fracci raccontò a Fidenza nel 2015 la “sua” Strepponi di 33 anni prima; a Busseto, oggi che la più grande stella italiana della danza non c'è più, la raccontano ancora tutti quella “Peppina” in carrozza con il suo “Mago”: giovane, bella ed elegante. Indimenticabile sovrana della danza, aristocratica sacerdotessa dell'“Aida”.