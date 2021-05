Il Comune rischia il default per la garanzia sul Valentini nel 2009?

Il Comune di Salsomaggiore corre il serio rischio di andare in dissesto? Magari a causa del vecchio debito mai saldato per il leasing finanziario sull'hotel Valentini? A lanciare l'allarme sono la capogruppo in consiglio comunale della Lega, Giulia Chiussi, e il vicepresidente dell'assemblea legislativa dell'Emilia Romagna, Fabio Rainieri, sempre del Carroccio. Il prologo: nel 2009 Comune, Provincia e Regione, allora proprietari dell'azienda termale, sottoscrissero una lettera di patronage, per una cifra attorno ai 12 milioni di euro, con un pool di banche tra le quali la capofila Crédit Agricole – che oggi reclama il saldo del residuo – come garanzia al fine di ottenere tale finanziamento per la società Compagnia delle Terme, costola finanziaria di Terme di Salsomaggiore e Tabiano s.p.a che l'ha assorbita a seguito del concordato preventivo. Obiettivo: alcuni lavori di ristrutturazione all'hotel Valentini. «Il debito insoluto è di poco più di 8 milioni – afferma ora la Chiussi –. La notizia di questi giorni è che le banche che avevano concesso quel credito ne hanno chiesto l'escussione ai tre soci garanti. Della necessità di trovare al più presto soluzioni per quel debito, che, a quanto mi risulta, il Comune e la Provincia non sono in grado di assolvere, avevo parlato anche nel corso della discussione sull'ultimo bilancio preventivo comunale, ma con sufficienza il capogruppo del Pd Trevisan aveva detto che non c'era nulla di cui preoccuparsi. Forse un esperto di banca come l'ex assessore Compiani avrebbe potuto dare un contributo importante nel risolvere questo grave problema ma se n'è andato sbattendo la porta in faccia al sindaco e alla sua maggioranza».

«Il debito con le banche potrebbe essere saldato dalla Regione che nel 2015, incalzata prima da alcuni consiglieri di opposizione, compreso il sottoscritto, e quindi dalla Corte dei Conti, ha accantonato la somma per pagarlo – ha aggiunto Rainieri –. Ma il problema non si può considerare risolto perché la stessa Regione dovrà rivalersi in modo solidale sugli altri due soci proprietari, rispettivamente al 60% ed al 15%. Purtroppo sembra che le pene per le Terme di Salso non siano ancora finite perché rischia di aprirsi un baratro finanziario per quelle pubbliche amministrazioni che le hanno gestite con enorme superficialità».

«Il Comune ha provveduto negli ultimi anni all'accantonamento di una cifra secondo quanto indicato dai revisori dei conti – rassicura il sindaco Filippo Fritelli –. Siamo inoltre in contatto con i quattro istituti di credito, con Crédit Agricole capofila, con i quali è stata firmata la lettera di patronage, che si sono dimostrati disponibili: con loro stiamo concordando un piano di rientro. Dal 2019 l'hotel Valentini è gestito in comodato, e lo sarà fino al 2024, dalla società Salus per Aquam anche se al momento è chiuso a causa della situazione sanitaria».

