Non fu stupro, ma tradimento: assolto

A giudicare dai muscoli, i pesi non li teme. Ma questo dev'essere stato troppo anche per lui. Grande e grosso, ciuffo rampante e sbarazzino, sono bastate poche parole perché Antonio scoppiasse in lacrime. Quelle parole valgono i 3 anni e 4 mesi chiesti a suo carico dal pm Ignazio Vallario e i nove anni trascorsi sotto un'ombra insopportabile per ogni uomo che non voglia far vergognare il genere al quale appartiene. Era accusato di violenza sessuale, Antonio (il nome è di fantasia), e il collegio presieduto da Gennaro Mastroberadino lo ha assolto perché il fatto non sussiste. Prescritto, invece, l'altro capo di imputazione a suo carico, relativo alle lesioni riscontrate dai medici del pronto soccorso sul corpo di Chiara (anche questo nome è di fantasia), la donna che lo accusava.

Pare che in tribunale si sia finiti per una scappatella. Un incontro mordi e fuggi, nel quale il «morso» ha lasciato il segno e di possibilità di fuga ce n'è stata ben poca: sia per la giovane che per l'uomo da lei accusato sono cambiati fidanzati e stati di famiglia da allora. Ma lo strascico giudiziario è rimasto: dal 2012.

I due si erano conosciuti perché lei era in cerca di un lavoro. Scambiati pochi messaggi, l'allora universitaria di 23 anni e il piccolo imprenditore di 37 si incontrarono alle 8,30 del 21 agosto. In auto con lui, lei si trovò in viaggio per Fidenza. La ragazza raccontò di essersene sorpresa non più di tanto, nonostante quello a suo dire dovesse essere solo un incontro propedeutico al lavoro. Lui era fidanzato - così disse la giovane -: per questo aveva deciso di allontanarsi da eventuali sguardi indiscreti. La ragazza, così disse, mise a fuoco di di essere all'ingresso di un motel fidentino solo quando si trovò di fronte alla sbarra del parcheggio. Raccontò di essersi sentita in trappola, incapace di scappare anche quando lui scese per parlare con la donna della reception o anche solo di prendere il telefono dalla borsetta sul sedile posteriore. Denunciò di essere stata violentata davanti alla stanza, in auto. L'imputato che ai giudici ha descritto rapporto consensuale, all'interno della camera. Ma anche gli assenti hanno avuto un certo peso in questa vicenda. Al suo rientro a casa, Chiara (in un primo tempo sorridente, ma con lo sguardo sfuggente) dovette affrontare i sospetti del fidanzato che la fece anche spogliare. Alla fine, lei ammise di aver avuto un rapporto sessuale, ma perché costretta. Poco dopo, al pronto soccorso le furono riscontrati un paio di lividi e il segno di un morso sulle gambe. «Non riesco a immaginare come si possano giustificare le lesioni riportate dalla donna durante un rapporto tra l'altro definito non violento - commenta Sandro Milani, legale della parte offesa -. Il processo è nato male, perché a suo tempo non furono fatte le opportune indagini. Attendiamo le motivazioni, per valutare l'appello». Soddisfatto invece Daniele Carra, difensore di Antonio, che in quasi due ore di arringa ha sottolineato le «17 bugie conclamate della ragazza». Commenti, non ne fa. Sono tutti nelle lacrime del suo assistito.

Roberto Longoni