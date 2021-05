Quelle magnifiche «case» dei rondoni

Nel centro storico di Parma c'è un parco: il Parco degli Edifici Viventi. Un tesoro naturale, quasi del tutto sconosciuto ai più, che merita di essere portato alla luce della nostra consapevolezza. Sì, è proprio così: fra le mura e i tetti di antiche chiese e di palazzi secolari della città, là dove non crescono alberi, erbe e cespugli, la vita animale pulsa in modo sorprendente. Nel cuore di Parma c'è un «Parco di fatto» che tutti i nostri concittadini possono imparare a conoscere, apprezzare e amare. Santa Croce, Ospedale Vecchio, Santissima Annunziata, Santa Maria della Steccata, San Pietro Apostolo, Palazzo della Pilotta, Duomo, complesso di San Francesco (Chiesa omonima, Oratorio dei Frati Minori e contigua Casa della Musica), Sant'Antonio Abate sono i punti nevralgici di questo parco, luoghi dove la natura incontra l'arte, la spiritualità, la storia. In un felice abbraccio. Questi edifici sono l'habitat riproduttivo per eccellenza dei rondoni.

Nati per volare

I rondoni sono straordinari migratori provenienti dall'Africa subsahariana. Ritornano ogni primavera ai luoghi natii delle città europee, dopo un lunghissimo ed avventuroso viaggio intercontinentale, spinti dall'irrefrenabile istinto biologico della riproduzione. Alzando gli occhi al cielo, dai borghi dell'Oltretorrente e dalle piazze del centro storico di Parma, si possono notare i primi arrivi di questi migratori alati già alla fine di marzo. Ma è in aprile, mese in cui si forma gran parte delle coppie e vengono deposte le prime uova, che le presenze cominciano ad intensificarsi. I rondoni sono potenti insetticidi naturali e, in quanto tali, svolgono un prezioso servizio ecosistemico. Sono veri alleati della salute umana: portano ogni giorno, ai loro piccoli in crescita, migliaia di insetti, tra cui numerose mosche e zanzare.

L'osservazione di questi affascinanti, e in parte ancora misteriosi, animali, è un'esperienza che infonde un senso di libertà armoniosa unita a stupore. Da provare, almeno una volta, in una bella giornata di maggio e giugno alle prime ore del mattino o all'approssimarsi del tramonto, con gli occhi rivolti al cielo. Meglio se davanti alla Casa della Musica o di fronte all'abside della chiesa di San Francesco, in via del Prato, dove va in scena lo spettacolo della natura nel centro della città. Da questo osservatorio privilegiato si può vedere una moltitudine di rondoni che volano tutti insieme a qualche decina di metri sopra i tetti. Dopo 5-10 minuti di fase tranquilla, si abbassano di quota, iniziano a correre come frecce nell'aria, sfiorano gli edifici antichi con velocissimi voli radenti emettendo acuti e frequenti richiami e poi, all'improvviso, alcuni si tuffano nelle buche pontaie mentre gli altri continuano i loro tour acrobatici. Nel Duomo, invece, si fiondano sotto i coppi dei tetti. Buche pontaie e coppi dei tetti, dunque, sono le cavità di nidificazione disseminate in chiese e palazzi storici eletti a loro residenze. Tali edifici diventano l'habitat riproduttivo delle colonie. Sono Edifici Viventi.

I signori dell'aria

I rondoni sono facilmente riconoscibili, anche da lontano e a occhio nudo, per la caratteristica sagoma scura con le inconfondibili ali ad arco. Queste sorprendenti creature mangiano in volo, bevono in volo, dormono in volo! Come i delfini, sono capaci di dormire con un emisfero cerebrale mentre l'altro rimane parzialmente attivo. Non si posano mai, se non per costruire il loro delicato ed esile nido, (acchiappano penne e frammenti di materiale vegetale trasportati dal vento col becco mentre volano), per covare le uova e imbeccare i piccoli. I rondoni sono i signori dell'aria, gli abitanti del cielo.

Studenti custodi della biodiversità

La scoperta degli Edifici Viventi ha visto come protagonisti gli studenti di una scuola di Parma: il liceo scientifico Ulivi. Attraverso una serie di indagini rigorose ed appassionanti, iniziate 3 anni fa, i ragazzi del nostro liceo cittadino sono riusciti nell'impresa di portare alla luce questo tesoro.

Hanno individuato ben 55 colonie di rondoni nidificanti nel centro storico, almeno 157 coppie riproduttive nel solo complesso di San Francesco e, nelle ultime settimane di osservazioni, hanno raccolto centinaia di dati su ingressi e uscite dai siti riproduttivi di alcuni edifici storici. A ciò si aggiunge il prezioso lavoro di un gruppo di giovani volontari che, nel 2020, è riuscito a mappare i siti di nidificazione localizzati sotto i coppi del tetto di una parte del Duomo.

Grazie alla conoscenza scaturita da queste indagini, unita al prestigioso intervento di Edward Mayer al convegno del 2018, Ecoarchitettura a tutela della Biodiversità, e ai validi contributi di naturalisti e architetti che operano sul nostro territorio, è emersa con forza una proposta semplice ed efficace: chiudere solo parzialmente le buche pontaie durante i restauri degli edifici antichi lasciando una fessura di altezza pari a 4-5 cm, sufficiente per consentire l'accesso riproduttivo ai rondoni ma abbastanza stretta per impedire l'ingresso dei piccioni, una specie invasiva che reca danni ai monumenti. Tale metodo, detto della riduzione selettiva, che è già stato adottato con successo durante i restauri della Torre Ghirlandina di Modena, della Chiesa di Santa Maria presso San Satiro a Milano e del Campanile del Duomo di Torino, permette l'ingresso non solo ai rondoni, ma anche ad altre piccole specie (cince, codirossi, chirotteri, gechi…) salvando così la biodiversità.

Ecoarchitettura: modello Parma

Da questa nuova consapevolezza, sostenuta e rinforzata dall'impegno attivo del Gruppo Rondini e Rondoni Parma, oltre 500 buche pontaie risultano ora aperte in modo selettivo nella chiesa di San Francesco del Prato e all'Ospedale Vecchio. E tutte le cavità delimitate dalla prima fila di coppi della cupola dell'Oratorio dell'Immacolata Concezione sono state lasciate libere durante i lavori del 2020 per consentire la riproduzione dei rondoni. Restauri intelligenti, azioni a tutela della vita, a salvaguardia della biodiversità. Così, sollecitato da proposte, incontri e presa d'atto dell'adozione di queste buone pratiche sul territorio, anche l'amministrazione comunale ha dato alla fine il proprio contributo, dotandosi di un nuovo regolamento che tutela i siti di nidificazione dei rondoni, delle rondini e dei balestrucci. Parma ora può ambire a diventare un modello esportabile in altre città italiane, ma a patto che venga imboccata con decisione una strada coerente e che non vengano più riproposte pratiche vecchie e superate. E' giunta l'ora di ripensare la nostra città come un ambiente in cui è bello vivere, per noi e per le prossime generazioni.

Edifici Viventi

Edifici Viventi: luoghi dove la storia della natura s'intreccia con quella dell'uomo e delle sue opere. Luoghi dove la bellezza di monumenti, frutto dell'ingegno umano, si fonde con la bellezza della natura che entra nel cuore del tessuto urbano. Parma ha il privilegio di essere attraversata da un torrente ricco di biodiversità e di ospitare grandi colonie di rondoni che si riproducono in chiese e palazzi antichi. Facciamo diventare Parma «Città della natura». Parma: città dell'arte, della cultura e della natura.

Andrea Beseghi

Docente del liceo scientifico Giacomo Ulivi