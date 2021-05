Scuote le lenzuola dalla finestra ma dentro c'era il gatto: arrivano i pompieri

Curioso intervento, fortunatamente a lieto fine, per i vigili del fuoco di Fidenza nel primo pomeriggio di ieri in viale Matteotti dove una donna si era sporta dal balcone con in mano le lenzuola per scuoterle: una classica «manovra» che le massaie effettuano quotidianamente ma che, questa volta, avrebbe potuto costare cara al giovane gatto di casa. Quest'ultimo, infatti, si era nascosto proprio tra i tessuti così al momento in cui la donna si è sporta per scuoterli l'animale è caduto sul balcone del piano di sotto. Pensando al peggio, la donna angosciata ha allertato i vigili del fuoco che, una volta arrivati sul posto, hanno provveduto a recuperare il gattino e a restituirlo in buone condizioni alla proprietaria che ha tirato il classico «sospiro di sollievo».