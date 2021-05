Addio a Morra, il sociologo che amava Parma

r.c.

È morto ieri a Forlì il professor Gianfranco Morra. Titolare della prima Cattedra di Sociologia della conoscenza in Italia, istituita presso la Facoltà di Scienze politiche del nostro ateneo. Dal 1990 aveva poi trasferito la cattedra nella sede distaccata di Forlì, città dove era andato a vivere. Fu il primo presidente del corso di laurea in Scienze politiche. Gli interessi di Morra si sono rivolti alla sociologia della cultura e alla filosofia morale e della religione. Nel 1995 fu anche eletto in consiglio regionale.

Era nato a Bologna il 30 novembre 1930. Dopo il periodo liceale, nel quale aveva avuto un maestro come Galvano Della Volpe, si era laureato in Filosofia con Giuseppe Saitta e Felice Battaglia. Vincitore del concorso a cattedra di Filosofia della storia (1970), ha insegnato nelle Università di Lecce e Macerata.

Notissimo studioso non solo in Italia, brillante conferenziere, ha fondato (1963) e diretto “Ethica. Rassegna di filosofia morale”, sino al 1974. Nel 1980 ha costituito a Caltagirone la “Cattedra Luigi Sturzo”.

Dopo un periodo scettico-irrazionalistico del quale è testimonianza la monografia dedicata a uno dei principali filosofi antifascisti, Giuseppe Rensi, la ricerca di Morra si è rivolta al recupero di una antropologia integrale, aperta ai risultati di tutte le scienze umane e pur autonoma nella sua funzione unificante insostituibile (Il problema morale del neopositivismo 1962, La storia nel pensiero di Giovanni Gentile, Premio Gentile 1958, La riscoperta del sacro. Sudi per una antropologia integrale,1964, Dio senza Dio. Esperienza religiosa, ateismo, secolarizzazione,1974).

Sono seguiti: Sociologia del sapere , 1966; Max Scheler, una introduzione (1987); La scure del nulla, nichilismo e società, (1984); Il quarto uomo, postmodernità o crisi della modernità? (1992).