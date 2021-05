Attenzione, è tornata in voga la truffa dello specchietto retrovisore

Riccardo Zinelli

Montechiarugolo Automobilisti, in guardia. La cosiddetta truffa dello specchietto sta tornando in voga nella zona di Montechiarugolo.

Un cittadino, infatti, ha segnalato alla «Gazzetta» che alcuni giorni fa un uomo ha provato a raggirarlo usando quello che ormai è uno stratagemma noto: chiedere soldi per la riparazione di uno specchietto dell'auto fingendo che la vittima di turno l'abbia rotto, magari durante un sorpasso. Fortunatamente, nel caso del nostro segnalatore, la truffa non è andata a buon fine. Ma purtroppo non sempre è così. E alcune volte i truffatori riescono nel loro intento. «Voglio dire a tutti di stare attenti - dice il cittadino di Montechiarugolo che ha segnalato l'episodio incriminato al nostro giornale -. I truffatori dello specchietto stanno tornando. È successo a me e ad altre persone della zona». Il modus operandi pare lo stesso. «Ti lanciano un sasso - continua il segnalatore - poi ti seguono e ti dicono che hai rotto il loro specchietto. Quindi ti chiedono dei soldi per chiudere tutto lì senza mettere in mezzo le assicurazioni». Ma, nonostante l'insistenza del truffatore, il cittadino non si è lasciato intimorire. «Non gli ho dato soldi - spiega - e voglio dire a chi ci legge di non farlo mai: sarebbe proprio quello che vogliono». Allora cosa ha fatto davanti alla richiesta del truffatore? «Ho detto che avrei chiamato i carabinieri, così avrebbero valutato loro le responsabilità del danno allo specchietto. A quel punto il tizio si è inviperito e ha iniziato ad alzare la voce. Mi ha urlato contro di chiamare anche i vigili del fuoco. Ma io non ho mollato. Ho risposto che avrei davvero telefonato anche ai pompieri se ci fosse stato bisogno. A quel punto l'uomo che mi aveva chiesto i soldi è ripartito in auto a razzo».

Il cittadino fa inoltre presente che il truffatore, un uomo solo, ben vestito, viaggiava a bordo di un'elegante auto bianca, di cui però non è riuscito a leggere la targa né la marca. Comunque ricorda che era uno straniero.

Un episodio che tuttavia non è isolato. Nel territorio di Montechiarugolo si contano infatti almeno altri due fatti simili: uno avvenuto a Basilicagoiano, nel parcheggio del cimitero, e un altro ancora a Monticelli Terme, nei paraggi della casa di cura.

«Alzano i toni - conclude il segnalatore - ma non bisogna farsi intimorire. In queste situazioni bisogna restare calmi, non pagare e chiamare le forze dell'ordine.»