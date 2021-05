Coppia di coniugi bloccata nel supermarket: salvi grazie ai carabinieri

r.c.

Due coniugi hanno rischiato di dormire in macchina, dopo che avevano ricaricato la propria auto alle colonnine di un supermercato, se non fosse stato per il provvidenziale intervento dei carabinieri di Fidenza.

Il supermercato infatti aveva chiuso e spento tutto, disalimentando le colonnine di ricarica e quindi marito e moglie non potevano «staccare» il cavo di alimentazione, restando bloccati. Lieto fine anche se un po' tribolato e quindi ora Giulia e Sergio vogliono ringraziare con gli uomini dell'Arma di Fidenza, per la solerzia e l'efficienza dimostrate, in un momento di difficoltà. «Delusi dal comportamento di un grande complesso commerciale - hanno spiegato - che non abilita, neppure a pagamento, le colonnine di ricarica delle auto elettriche da mesi, ci siamo recati presso un supermercato, che invece mette a disposizione gratuitamente e non solo per chi fa acquisti, le piazzole di ricarica. Chapeau. Rimanendo poi sullo stallo per un'oretta ci fai la spesa». Giulia e Sergio sono arrivati alle 20,30 circa e conoscendo le modalità operative dei supermercati tutti e nello specifico di quello scelto, non ci sono preoccupati della chiusura serale di domenica, perché le colonnine sono attive 24 ore su 24. «Accade però - raccontano - che il centro chiude: spengono le luci e disalimentano stranamente e diversamente dal solito le colonnine di ricarica e quindi non possiamo ”staccare” il cavo di alimentazione restando bloccati. In pochi minuti i carabinieri chiamati al telefono ci hanno raggiunti e assistiti. Il supermercato non ha telefono esposto, neppure di emergenza, ma solo un numero verde che ti dà i siti internet di riferimento o altri numeri di servizi attivi solo in orario di ufficio e comunque dal lunedì al venerdì. Tenacemente i carabinieri per oltre un'ora hanno battuto una serie di “piste” per trovare i telefoni di chi per emergenza deve intervenire, cercando i contatti, dall'azienda di vigilanza ai pompieri, dimostrando una conoscenza del territorio precisa e capillare nonché un intuito, una prontezza investigativa ed una inventiva meravigliosa».

Ormai Giulia e Sergio erano disperati e pronti a dormire in macchina per ripartire non prima del mattino seguente quando hanno visto arrivare chi aveva chiuso il supermercato, un'ora prima andandosene. «Grazie a quei due carabinieri, un grande, grandissimo grazie».