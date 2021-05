I cavi «ghigliottina» nei Boschi di Carrega: il mistero e le polemiche

Massimo Morelli

Sala Baganza Non si placano in paese le discussioni sul ritrovamento nei Boschi di Carrega di fili di ferro tirati fra le piante di alcuni tracciati per bikers, cavi ad altezza di collo d'uomo. Una specie di pericolosissima trappola, una ghigliottina. Chi li ha messi?

«Ho appreso con profondo dispiacere quanto accaduto, un episodio inqualificabile – ha commentato Aldo Spina, sindaco di Sala Baganza – un atto che non ammette giustificazioni. Fortunatamente gli organi di vigilanza si sono attivati tempestivamente per effettuare le verifiche del caso. Il Parco gode di ottima salute, la frequentazione da parte di chi ama il verde è in continuo aumento, mi auspico che questo episodio non scoraggi l'utilizzo dell'area, che va vissuta con rispetto delle regole da parte di tutti i fruitori».

Sulla stessa linea Agostino Maggiali, presidente Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale: «Stiamo parlando di una cosa gravissima da condannare sicuramente – ha detto Maggiali – e stiamo cercando di capire chi possa aver compiuto un atto così vile e comunque dobbiamo dire che chi frequenta il Parco deve seguire gli itinerari ufficiali stabiliti, non è possibile creare sentieri a proprio uso e consumo magari su terreni di proprietà privata, è il Parco che è chiamato a questo compito. Continuiamo – ha concluso – ad andare in questo luogo stupendo, ma occorre grande rispetto».

Massimiliano Donati, campione italiano di triathlon cross, frequenta i boschi del Parco da molto tempo: «Con la pandemia molte persone si sono avvicinate alla bicicletta iniziando a frequentare il Parco ma senza conoscere minimamente le regole – ha detto Donati – gente che non seguiva i segnali, che abbandonava rifiuti ovunque e questo ha creato molta confusione. A mio avviso l'ente Parco doveva intervenire prima, c'è stato troppo lassismo da parte di tanti ed ora il problema si è amplificato. Quello compiuto resta comunque un gesto assurdo che non ammette giustificazioni».

Gianluca Ceccherini, che risiede in zona pre-parco, vive da vicino il problema dei bikers e ha chiamato la « Gazzetta» per offrire la propria opinione: «Diciamo che la cosa ha preso una brutta piega per intenderci – ha spiegato – la gente entra nelle proprietà private senza chiedere permesso e si arrabbia anche se glielo fai notare. I percorsi sono stati fatti ad uso e consumo degli appassionati che hanno tralasciato il fatto che quei percorsi sono su proprietà privata. Questo denota una scarsa educazione da parte di chi va sulle due ruote in cerca di emozioni forti nel Parco».

Resta da chiarire chi possa aver deciso di predisporre una «trappola» così pericolosa: ovviamente in un bosco non esistono telecamere che possano aiutare chi indaga. Servirebbero testimoni. E i motivi? Un avvertimento? Uno scherzo da incoscienti? Per fortuna nessuno ci è andato di mezzo e il tam tam è servito per evitare drammatiche conseguenze.