La pediatra Esposito: «Gli adolescenti vaccinati saranno finalmente liberi»

Giuseppe Milano

Ora è ufficiale, l'Agenzia europea per i medicinali ha autorizzato la somministrazione del vaccino anti Covid Pfizer anche per i ragazzi dai 12 ai 15 anni. Anche loro ora potranno prendere parte alla campagna vaccinale contro il virus con le stesse modalità degli adulti, ovvero due dosi di 30 microgrammi ciascuna a distanza di almeno 21 giorni. L'agenzia italiana del farmaco, quella che darà il via alla vaccinazione nel nostro paese, recepirà la decisione nei prossimi giorni, probabilmente già lunedì, e dal 3 giugno, ha confermato il commissario Figliuolo, potranno partire le somministrazioni.

In vista di questa apertura lo scorso mese di marzo era stato firmato un protocollo d'intesa con il ministro Speranza per il coinvolgimento della pediatria di famiglia nella campagna di somministrazione. La palla ora, dopo l'ok di Aifa, passerà alle Regioni che dovranno indicare le modalità tecniche.

«La notizia è molto positiva», commenta subito Susanna Esposito, direttrice della clinica pediatrica all'ospedale Pietro Barilla dell'azienda ospedaliero-universitaria di Parma e professore ordinario di pediatria all'Università di Parma. «Questo passaggio è importante - aggiunge - perché anche se il Covid non ha impattato sugli adolescenti dal punto di vista clinico lo ha fatto pesantemente sulla loro crescita complessiva. Hanno, di fatto, saltato due anni di scuola e questo tempo purtroppo non torna più. Anche loro si sono resi conto come la dad non possa avere lo stesso valore delle lezioni in classe».

Il vaccino quindi sarà lo strumento per ridare «l'autonomia, la libertà che deve avere un adolescente in questo momento della sua vita», sottolinea la professoressa Esposito che torna sull'importanza della scuola «ma anche di tutte quelle attività che la pandemia ha interrotto. Il 30% degli adolescenti quando passa alle superiori interrompe l'attività sportiva, in questo periodo la quota è aumentata enormemente». E poi i casi drammatici di «patologie neuropsichiatriche gravi, stati di depressione, situazioni emotive molto pesanti. Io faccio la pediatra da 25 anni ma negli ultimi due ho visto casi che prima non avevo mai dovuto analizzare. I ragazzi per fortuna hanno la forza di riprendersi in fretta ma la situazione oggi è devastante per molti di loro. Si sono costruiti un mondo parallelo» che ora il vaccino potrebbe aiutare a superare.

I rischi? «Non ce ne sono» risponde sicura Susanna Esposito che aggiunge come «siano fuori da ogni logica i timori di reazioni iperimmuni o di modifiche del codice genetico. La sicurezza del vaccino in questa fascia di età è uguale se non superiore a quella degli adulti e degli anziani». Insomma vaccinare velocemente questi ragazzi per permettere loro a settembre di ritornare ad una vita normale. «Dobbiamo fare di più per loro - conclude Susanna Esposito - Si deve accelerare sulla vaccinazione del personale scolastico e, da oggi, sugli studenti. Restituiamo loro una vita di comunità, vera. Ne hanno bisogno».