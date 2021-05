Montagna: «Leggo la Gazzetta da 75 anni e continua a piacermi»

Gian Luca Zurlini

«Leggo la Gazzetta di Parma tutti i giorni da 75 anni». Già questa "rivelazione", contenuta in una mail inviata al nostro direttore Claudio Rinaldi, basterebbe per inserire Giovanni Montagna, 84 anni ben portati e una lucidità ancora invidiabile, in un ideale albo d'onore dei "fedelissimi" del nostro giornale. Ma la storia da cui nasce questa fedeltà merita di essere raccontata.

«Quando avevo 6 anni sono purtroppo rimasto orfano di madre. Ero il più piccolo di tre fratelli - spiega Montagna - e mio padre lavorava come capomastro. Il fratello più grande lavorava già, l'altro andava a scuola e così mio papà, privo di aiuti, mi portava con lui nei cantieri, generalmente in case di campagna». Quando Giovanni aveva 9 anni però avvenne un episodio che cambiò le cose: «Mio papà lavorava alla ristrutturazione del castello di Montechiarugolo. Era convinto che, al riparo delle mura, fossi al sicuro. Invece io mi arrampicai su una scala a pioli malandata sulla torre campanaria del castello, pericolante. Non contento, cercai anche di far suonare la campana. Alcuni abitanti sentirono il suono e guardando in alto mi videro lassù. A mio padre prese un colpo: dopo essere riuscito a farmi tornare giù, senza sgridarmi, disse che non avrei mai più potuto seguirlo nei cantieri». E qui viene il bello: «Abitavamo già in questa casa (all'inizio di via del Garda ndr), costruita da mio nonno nel 1928 e dove sono anche nato. Mio padre mi disse: "D'ora in poi tu rimani qui, io ti compro la Gazzetta e alla sera mi racconti le notizie per dimostrare che l'hai letta"».

75 anni sono passati da allora e ogni giorno sul tavolo della sua casa il nostro giornale non manca mai. La notizia che lo ha colpito di più è stata «l'alluvione del Po del 1950. Ricordo che andai in bicicletta fino a Brescello, dove abitava a fianco dell'argine una mia zia e vidi la grande massa d'acqua e le case allagate. Ma ero andato lì dopo aver letto gli articoli della "Gazzetta"». Montagna, che ha lavorato per decenni al centro contabile Comit di via Enza, ricorda che «quando sono stato assunto c'erano 1000 dipendenti, saliti poi a 1300. Quando me ne sono andato, si erano ridotti a 300». Appassionato cicloamatore, ha portato la sua fedeltà alla "Gazzetta" anche sulle maglie della sezione ciclismo del cral Comit: «Ho usato i caratteri della testata per la scritta sulle nostre maglie», dice orgoglioso. Un aneddoto, infine, rende l'idea di come sono cambiati i tempi: «Quando ero piccolo, mi era stato vietato di attraversare la via Mantova per andare a giocare perché c'era troppo traffico. E sa quante auto passavano? Neppure una decina al giorno». Altri tempi, certo, ma allora come oggi la "Gazzetta" è rimasta compagna inserapabile della vita di Giuseppe Montagna, lettore davvero da record.