Quando il ladro è l'amico che inviti a casa: condannato a 3 anni

Georgia Azzali

L'amico invitato a casa che se ne va con l'oro? Trama di un romanzo o di un film, magari anche avvincenti. Se non fosse che in questo caso è la realtà che diventa sceneggiatura. Tutto vero. Vero che quel giorno lui - quarantenne, parmigiano e qualche guaio con la giustizia sulle spalle - era stato ospite nell'appartamento. E poco dopo la compagna dell'amico si era accorta che le mancavano un paio di anelli e una collanina. Un furto in abitazione, quindi aggravato, che nei giorni scorsi è costato all'uomo la condanna a 3 anni: una pena superiore anche a quella richiesta dal pm Rino Massari.

E' passato un tempo lunghissimo. Era la primavera del 2011, ma il reato non è (per ora) prescritto. Quel giorno era stato il compagno della donna, affacciandosi alla finestra, che aveva visto passare l'amico 40enne. Lui che l'aveva invitato a salire in casa per bere un caffè e fare quattro chiacchiere.

Una conversazione serena, senza screzi. Almeno questo è stato il racconto dell'uomo e della compagna, perché l'ospite non ha fatto sentire la sua voce al processo. Il colloquio, poi, era andato avanti per un certo tempo. E l'uomo avrebbe avuto modo di rimanere solo per alcuni minuti, mentre gli altri si allontanavano dal soggiorno per andare in altre stanze della casa.

D'altra parte, era stata una questione di istanti. Sapeva dove mettere le mani: gli oggetti erano infilati dietro la cornice di una foto appoggiata su un mobile. Facilissimo sfilarli e metterli in tasca, senza suscitare sospetti.

Ma altrettanto semplice, anche se al limite dell'incredibile, era stato per la compagna dell'uomo pensare a quell'unica persona che era entrata in casa negli ultimi giorni. E d'altra parte non c'erano segni di scasso che facessero pensare a ladri arrivati nottetempo.

Il problema era «stanare» l'amico. Ma anche questo non era stato complicato, perché, dopo qualche imbarazzo iniziale, l'uomo aveva ammesso al telefono di essere stato lui a rubare i monili. «Mi spiace tanto, non so cosa mi sia successo, ma l'ho fatto», aveva confessato. E subito dopo era stato denunciato dalla donna.

Nessun valore stratosferico: non più di qualche centinaia di euro. Ma ricordi di famiglia. Fatti sparire da un amico.