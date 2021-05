Rapinate e trascinate nell'hotel abbandonato

Luca Pelagatti

Sono state trattenute nelle stanze di un albergo abbandonato, trasformato in dormitorio per disperati. Sono state liberate grazie ad alcuni amici. E infine solo la polizia ha evitato che dai pugni si passasse a qualcosa di peggio. Che qualcuno potesse farsi davvero male.

E' un episodio molto grave, anche se molti aspetti sono ancora da chiarire, quello accaduto l'altro ieri sera, poco dopo le 21, in via San Leonardo dove due ragazzine giovanissime sarebbero state aggredite e rapinate. Secondo quanto ricostruito finora, e che è al vaglio del Tribunale dei minori, mentre aspettavano il bus all'altezza del Centro Torri una delle due è stata scippata del cellulare da un giovane di colore che poi si è dato alla fuga. Le ragazze si sono lanciate all'inseguimento e hanno raggiunto l'uomo in via Mansfield, dove si trova un albergo ora chiuso. Ma non disabitato. Infatti le due sono state prese e strattonate all'interno dove al ladro si è aggiunto un secondo uomo. Ed è cominciata un'ora e mezza lunga come un incubo. Alle minorenni sono stati tolti i cellulari e i due, con sempre più insistenza, hanno proposto alle giovani un rapporto sessuale. Offrendo anche droga per convincerle. Ovviamente le ragazzine, spaventate, hanno respinto quelle pressanti avances fino a quando due loro amici le hanno raggiunte. Le due, infatti, avevano installato sui cellulari una app che permette di geolocalizzarle e gli amici, non trovandole più e non avendo risposta alle chiamate, si sono precipitati verso l'albergo. Dove è presto iniziata una zuffa tra i due ragazzi e i presunti assalitore. Uno dei quali, sempre secondo il racconto delle ragazze, avrebbe anche estratto un coltellino. Per fortuna però la lama non è stata usata e le due minorenni con i due amici sono riuscite a fuggire lungo via San Leonardo dove sono state raggiunte da altri due conoscenti. Ma chi le aveva rapinate e trattenute non si è dato per vinto e i gruppi si sono confrontati ancora, lungo la strada. Per fortuna però alcuni passanti hanno visto la scena e si sono fermati per provare a placare la rissa mentre qualcuno ha allertato il 113. Sul posto, poco dopo, sono arrivate diverse pattuglie delle volanti che hanno portato tutti in questura. Per parecchie ore sono stati sentiti e le loro testimonianze messe a confronto, per ricostruire ogni fase di quella folle serata. Alla fine le ragazze sono state riaffidate ai genitori mentre sono ancora in corso accertamenti per chiarire responsabilità e stabilire i reati. In casi come questi, in cui sono coinvolti i minori, il riserbo e la prudenza sono la norma. Soprattutto se qualcuno potrebbe aver trasformato un albergo abbandonato in una trappola per ragazzine.