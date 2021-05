50-54 anni i medici di base ora sono pronti

Giuseppe Milano

Ora siamo preparati, abbiamo evitato il caos delle prenotazioni telefoniche, ci siamo organizzati con calendari precisi e adesso spetta ai nostri pazienti non mancare agli appuntamenti. Dopo le polemiche e i dubbi dei giorni scorsi, la stragrande maggioranza dei medici di medicina generale di Parma è pronta alla campagna vaccinale della fascia 50-54 anni. E lo farà anche in tempi più rapidi del previsto.

L'unione farà la forza

Merito della capacità organizzativa degli stessi medici sul territorio che si sono spesso coalizzati fra loro per accelerare i tempi, superare i problemi logistici, razionalizzare l'uso delle dosi e, cosa più importante, evitarne gli sprechi. E così la data del 7 giugno che, inizialmente, era stata indicata come punto di partenza della campagna, rischia di diventare per molti medici di famiglia addirittura la data con cui chiudere la somministrazione delle prime dosi ai propri assistiti cinquantenni. In alcuni ambulatori ci saranno infatti delle sorti di “Vaccine day” dove, senza soluzione di continuità, dalle 8 alle 20, si chiameranno decine e decine di pazienti e chiudere così la partita o, almeno, il primo tempo di questo match contro il Covid.

Procedure più rapide

Ne sanno qualcosa, ad esempio, alla casa della salute Montanara dove fra venerdì 4 e sabato 5 giugno si completerà il primo passaggio per i 200 pazienti della fascia 50-54 anni che si sono prenotati. Qui infatti agiranno in contemporanea i quattro medici di famiglia presenti nella struttura (Gruppo Balint) e questo permetterà di razionalizzare le procedure. «Lavorare tutti assieme ci ha permesso di calibrare l'impiego delle dosi e allo stesso tempo intralciare il meno possibile la normale attività ambulatoriale», spiega il dottor Maurizio Vescovi, uno dei professionisti della struttura di via Carmignani assieme ai colleghi Moundi, Sullam e D'Amelio. «Abbiamo pronto un gazebo da collocare all'esterno come area di attesa e poi attraverso una porta laterale i pazienti entreranno nei singoli ambulatori» spiega ancora Vescovi che ricorda come la campagna dei 50enni sia solo l'ultima che vede impegnati i medici di base, già attivi per il personale scolastico e per le somministrazioni a domicilio; «un'attività quest'ultima che abbiamo concluso solo pochi giorni fa assieme alle Usca».

Più dosi a disposizione

Il lavoro in equipe sarà la strategia vincente per provare a ottimizzare il più possibile le dosi Pfizer messe a disposizione settimanalmente dall'azienda Usl. Rispetto alle 24 inizialmente ipotizzate, è stato possibile aumentare la dotazione anche perché, spiega il dottor Giorgio Fiorini, referente del Gruppo Galeno (otto medici di medicina generale attivi nella casa della salute di via Pintor), «lavorando in equipe abbiamo unificato le liste ottimizzando le forniture. Il vaccino Pfizer ci viene assegnato in un flacone con all'interno sei dosi, vaccinando assieme è stato più facile comporre gruppi multipli di sei e quindi poterle somministrare tutte in meno tempo». La casa della salute di via Pintor sarà poi messa a disposizione degli altri medici di base dell'Oltretorrente e «questo mi permetterà, in due giorni, sabato 5 e mercoledì 9, di vaccinare tutti i miei iscritti», spiega la dottoressa Caterina Conforti, «cosa che da sola nel mio studio non avrei potuto fare proprio perché non avrei avuto il numero di pazienti necessari per completare i flaconi».

Un infermiere in più

Negli ambulatori si è anche potenziato il personale di supporto che aiuterà nel confezionamento delle dosi giornaliere e nella fase di perfezionamento delle liste. In alcuni casi si tratta di infermieri o più semplicemente di segretari in grado di alleviare l'enorme mole burocratica.

«No» la prenotazione bis

Ora però spetta ai pazienti non mancare all'appuntamento e soprattutto avvisare eventuali sovrapposizioni. Come quella che racconta la dottoressa Conforti di «diversi cinquantenni che, iscritti nelle liste dei medici di base, si sono anche prenotati negli hub vaccinali. Se non avvisano si sprecherà una dose». Perché «tutti coloro che si sono iscritti devono capire che vaccinarsi non è solo un loro diritto ma anche un impegno verso la società», conclude Giorgio Fiorini che lancia la proposta degli «open day dai medici di base ora che sarà possibile vaccinare tutte le età. Noi ci siamo già proposti per ospitarli».