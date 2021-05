Club house del Ballotta: quasi pronta la nuova «casa» degli sportivi

I lavori procedono spediti con le squadre di artigiani e operai: presto la nuova club house nel centro sportivo del Ballota potrà aprire i battenti. «E per Fidenza questo è un traguardo che vale doppio: parliamo di un nuovo luogo di socialità e cultura sportiva atteso da trent'anni e di un grande messaggio di fiducia e di ripartenza, che ci aiuterà a superare l'anno orribile della pandemia» ha spiegato il sindaco Andrea Massari durante la visita al cantiere con il vicesindaco Davide Malvisi e il presidente della società Club house 2007 Carlo Paccagnini.

Presenti anche i tecnici, tra i quali l'architetto fidentino Paola Faroldi, ideatrice del progetto tecnico che tutti i cittadini vedono prendere forma nei suoi 150 metri quadrati di struttura inseriti in un contesto di quasi tre volte tanto. «Manca davvero poco all'apertura della club house, opera attesa a lungo dagli sportivi fidentini e, vorrei sottolinearlo, dai cittadini. In questo cantiere c'è la fotografia precisa di quanto pubblico e privato possano fare insieme, in modo sussidiario e al servizio della città – ha commentato Malvisi –. Da un lato il Comune, che ha investito 240 mila euro per le opere di urbanizzazione che sono tornate a far splendere tutta l'area intorno alla club house, grazie ad un lavoro elegante di rigenerazione».

«Fra pochi mesi partiranno i lavori di un altro grande cantiere: quello della riqualificazione della pista d'atletica che prevede anche la realizzazione del rettilineo indoor per l'attività sportiva invernale», conclude Malvisi.

All'interno dei locali cucina e bar sono installati, accompagnati da una illuminazione di design che già ora fa un certo colpo d'occhio. Nel complesso, la club house con la sua terrazza, che già ora lascia immaginare la festa che l'emergenza covid ha tolto per quindici mesi, si mostra come una realizzazione funzionale, perfettamente inserita nel contesto sportivo e verde circostante. Conclude il presidente della società Club house 2007 Carlo Paccagnini: «Manca poco. Aspettiamo di svelarla a tutti i fidentini e di poter dire loro: ragazzi, ci siamo».

r.c.