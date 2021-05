L'aeroporto decolla, ieri un migliaio di passeggeri

Luca Pelagatti

C'è chi è convinto che al mare bastino un pareo e una maglietta. E chi non ha rinunciato al baule con rotelle. Tutti, indistintamente, interpellati mentre erano in fila per i controlli di sicurezza hanno però ripetuto la stessa cosa: «Quello che conta è che si possa tornare al mare. E partire comodamente da Parma».

Sabato mattina, prima delle 9. Il terminale dell'aeroporto di Parma, nonostante l'ora, è pieno. E così resterà per tutto il giorno. Si, perché ieri c'è stato il debutto del nuovo collegamento per Lampedusa e i passeggeri, evidentemente, appena scoperta la tratta, non hanno perso tempo a preparare la valigia. «L'idea di una settimana sull'isola ci è parsa irresistibile – racconta un passeggero al check in. - Soprattutto perché, volando da qui, non ci sono scali e tempi morti. Ed è tutta vacanza». Un calcolo condiviso da molti visto che il primo volo, un Boeing 737-​800 con la livrea colorata della compagnia AlbaStar è decollato con a bordo più di 140 passeggeri. Non è proprio il tutto esaurito, ma poco ci manca.

Un segnale della voglia condivisa da tutti di ricominciare a vivere e viaggiare e, soprattutto, dell'interesse che la rinnovata offerta dello scalo ha saputo risvegliare. Si, perché dopo Lampedusa è stata la volta del volo per Trapani, decollato appena dopo pranzo con, anche in questo caso, poco meno di 150 passeggeri mentre, come sempre, pure la tratta per Chisinau, del pomeriggio, non aveva troppi posti vuoti. In serata, poi, ecco l'Embraer 190 della Ego Airways che ha scaricato chi arrivava da Lamezia Terme ripartendo, a pieno carico per Catania. Quando si sono spente le luci in pista il bilancio dei passeggeri totali nella giornata si aggira intorno al migliaio e per le prossime giornate si aspettano anche punte maggiori. Dopo lunghi anni di silenzio per l'aeroporto Parma PMF e il grande vuoto del lockdown vedere la sala imbarchi piena e rumorosa pareva proprio una festa.