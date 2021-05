L'assessore Gerace in consiglio regionale: sostituirà Iotti

Egidio Bandini

«Sarà, comunque, un'eredità importante, che mi spingerà, oltre l'entusiasmo iniziale, a portare avanti il lavoro di Massimo Iotti: un politico, ma soprattutto un uomo che ha rappresentato tanto per il nostro territorio. Per questo mi impegnerò al massimo, per Salso e per tutta la provincia di Parma».

Così ha detto, in attesa della proclamazione ufficiale prevista a Bologna il prossimo 8 giugno, Pasquale Gerace, assessore alla Cultura, eventi, sviluppo economico, promozione e sviluppo del settore terapeutico termale del comune di Salsomaggiore, all'indomani della comunicazione della nomina a consigliere regionale, in sostituzione dello scomparso Iotti. Gerace, dal momento in cui accetterà la nomina, decadrà da assessore comunale.

Pasquale Gerace, medico di famiglia con una lunga esperienza proprio nel settore del termalismo, subentrerà a Iotti grazie anche al fatto che Simona Caselli, che aveva ottenuto più preferenze, ha comunicato di aver rinunciato al subentro. «La notizia della nomina a consigliere regionale di Pasquale Gerace – ha commentato Emilio Mondelli, presidente di Terme Tst – è, benché dovuta a un evento triste, una grande opportunità per Salsomaggiore. Noi di Tst siamo convinti che le capacità del dottor Gerace, ampiamente dimostrate con il suo impegno e costante lavoro nel favorire la realizzazione del nostro “Campus della salute” e nel concretizzare l'apertura e il progresso della “Casa della salute” a Salso, saranno ben valutate anche in Regione, con indubbi vantaggi per tutto il nostro territorio. Al futuro consigliere un sincero augurio di buon lavoro!»