La strada per uscire dal Covid: riabilitazione e controlli periodici

Monica Tiezzi

Un passaggio intermedio fra la terapia intensiva o sub-intensiva e le dimissioni: è questo il ruolo assegnato ai 22 posti letti Covid-dedicati della Clinica pneumologica dell'ospedale Maggiore, diretta da Alfredo Chetta, al quinto piano dell'Ala est.

Il coinvolgimento della Clinica pneumologica nella gestione dei malati Covid è iniziato, spiega il direttore Chetta, a novembre 2020 e fino a gennaio 2021, nella seconda ondata di contagi, ed è poi ripreso, in coincidenza della terza ondata, circa due mesi fa. Al momento sono ricoverati 20 pazienti. «Il turnover è sostenuto, in media due dimissioni e due nuovi accessi al giorno. Complessivamente sono passati da qui qualche centinaia di contagiati» dice Chetta.

Oltre che dalla terapia intensiva e sub-intensiva, spiega ancora Chetta, malati sono arrivati dal Covid Hospital del Barbieri: «Si tratta di pazienti che necessitano di un approccio ventilatorio più stringente, ma sempre con mezzi non invasivi: maschera o, più frequentemente, casco». L'età media dei malati va dai 50 ai 60 anni, in ugual numero uomini e donne, ma c'è anche qualche ottantenne che non si era vaccinato. A prendersi cura di loro, oltre al primario, sono sei degli 11 medici in forze al reparto: «Colleghi giovani, alcuni freschi di specializzazione o specializzandi, ammirevoli per impegno e professionalità», dice Chetta.

«La permanenza media nel reparto è di due settimane - continua Chetta - Solitamente i pazienti, una volta dimessi, tornano a casa, ma in pochi casi è stato necessario un ulteriore ricovero al Don Gnocchi per proseguire la riabilitazione».

Le terapie, oltre alla ventilazione non invasiva, includono «cortisone per risolvere le polmoniti causate dal Coronavirus, e anticoagulanti perché l'allettamento può favorire fenomeni trombotici e la malattia ha effetti pro-coagulanti».

C'è poi l'approccio riabilitativo: «Dopo oltre due settimane in terapia intensiva, e qualche volta fino a un mese, il paziente ha perso muscolo, peso e massa. I fisioterapisti eseguono esercizi passivi, mentre il paziente è ancora allettato, e attivi, una volta che i malati sono riusciti a rimettersi in piedi grazie al deambulatore e riprendono a muoversi, prima con l'ausilio dell'ossigeno e poi senza - spiega Chetta - Molto importante è anche la riabilitazione respiratoria perché la lesione al polmone altera la modalità di respiro».

I contagiati sono provati anche psicologicamente dal virus: «Svezziamo gradualmente i pazienti dai sedativi e calmanti somministrati in terapia intensiva. In qualche caso la malattia ha riacceso a riacutizzato problemi pregressi o li ha scatenati ex novo. A volte abbiamo anche assistito a fenomeni di delirio e a manifestazioni psicotiche che hanno richiesto l'intervento degli psichiatri».

Il Covid è lungo da archiviare, fanno notare i medici. «Il “long Covid” è rilevante, per questo ricontrolliamo i pazienti nei nostri ambulatori al Rasori a tre mesi dalle dimissioni e, se necessario, anche oltre. Occorrono in media due-tre mesi perché il polmone si ristabilizzi e in alcuni pazienti i sintomi perdurano anche in assenza di lesioni funzionali significative. Così come durano nel tempo astenia, respiro corto, stanchezza, dispnea da sforzo. E la riabilitazione motoria nel 5% dei casi continua a casa con il supporto dei fisioterapisti».