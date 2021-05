Pge, il pm chiede il rinvio a giudizio per Allegri e Giannoni: «Sperperato 1 milione e 400mila euro»

Georgia Azzali

Quasi 1 milione e 400mila euro. Tanto sarebbe uscito tra il 2008 e il 2016 dalle casse di Parma Gestione Entrate (Pge), la società mista di riscossione di tutte le entrate comunali, per pagare forniture e gestione dei software necessari per incassare le multe. Peccato, però, secondo la procura, che quei servizi dovevano essere garantiti a Pge gratuitamente da Ica, la srl che rappresenta il socio privato di Parma Gestione Entrate, detentore del 40% del capitale, mentre il 60% è in mano al Comune. La responsabilità di tutto ciò? Secondo l'accusa, dell'ex direttore generale di Pge, Pier Luigi Allegri, 74 anni, parmigiano, e dell'allora amministratore unico di Ica, Oscar Giannoni, 69, residente a Sarzana, che era anche seduto nel cda di Parma Gestione Entrate. Il pm Paola Dal Monte ha chiesto il rinvio a giudizio per entrambi, imputati di concorso in peculato: l'udienza preliminare è fissata per martedì prossimo.

C'erano una convenzione e un contratto tra il Comune e il socio privato Ica, srl con sede legale a Roma e base operativa a La Spezia: la prima è stata sottoscritta il 20 febbraio 2006, il secondo nel dicembre dell'anno successivo. E quei due atti, emersi durante l'indagine portata avanti dalla Guardia di finanza, prevederebbero proprio la fornitura gratuita dei supporti informatici per attuare la riscossione delle sanzioni amministrative, oltre che la manutenzione e l'implementazione dei software.

I ruoli di Allegri e Giannoni? Insieme si sarebbero appropriati complessivamente di 1.399.327 euro. E, in particolare, l'ex direttore generale - si legge nel capo d'imputazione - «autorizzava il pagamento delle fatture» per i servizi. Fatture in gran parte a società informatiche, non solo parmigiane, ma anche della stessa Ica, per oltre 325mila euro, e di It City (poco più di 31mila euro), sempre tra il 2008 e il 2016. Passaggi di soldi pubblici che avrebbero così favorito il socio privato Ica, che in questo modo avrebbe anche risparmiato sui costi di fornitura e gestione dei software a Parma Gestione Entrate.

Un filone di inchiesta autonomo, ma nato nel contesto dell'indagine sul caso multe di Parma Gestione Entrate esploso qualche anno. Oltre 22mila notifiche taroccate - tra multe e ingiunzioni di pagamento - dal 2012 al 2016, che lo scorso dicembre hanno portato al rinvio a giudizio di Allegri per falso materiale in atto pubblico e dichiarazione fraudolenta. Ma a processo sono finiti anche Enrico Tosi, ex presidente di Pge, Federico Merli, amministratore di Parma recapiti e Docmail, società a cui la partecipata comunale aveva affidato le notifiche degli atti, e Maria Cristina Saccani, commercialista reggiana ed ex presidente di Parma gestione entrate. Merli dovrà rispondere di falso materiale in atto pubblico ed emissione di false fatture, mentre Saccani e Tosi di dichiarazione fraudolenta. Il processo comincerà a novembre.

Ancora tutto da decidere, invece, sull'accusa di peculato per quel milione e 400mila euro uscito da Pge. Per ora Gianluca Paglia, difensore di Allegri (Giannoni è assistito dall'avvocato spezzino Andrea Corradino), preferisce non commentare. Difficile anche pensare che l'ex direttore generale di Parma Gestione Entrate, da qualche anno residente in Portogallo, possa presentarsi martedì in udienza. Ma il procedimento andrà avanti comunque. E spetterà al gup decidere se Allegri e Giannoni dovranno finire sotto processo.