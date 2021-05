«Amadio» e altre osterie scomparse

Lorenzo Sartorio

Borgo del Naviglio, all'uscita in viale Mentana, anni Trenta-Quaranta. Un’immagine della «Parma sparita» suggestiva, poetica ma, soprattutto, molto rara, la quale ritrae panni stesi al vento che ricordano gli ottocenteschi scatti degli Alinari in Liguria. La foto fu acquistata da Angelo Ghiretti, «pramzàn dal sass», persona di vastissima cultura molto attenta e sensibile alle nostre tradizioni popolari, direttore del Museo delle Statue Stele di Pontremoli. Ghiretti acquistò il prezioso reperto trent'anni fa in una mostra di foto parmigiane allestita in «Bórogh dal Gèss» (via Ferdinando Maestri).

«La foto - ricorda Ghiretti - era montata su tavola pronta per essere appesa, con bruniture dovute, più che al tempo, ad una bottiglia di lambrusco «scappata» senza preavviso». Secondo la ricostruzione di Ghiretti, l'osteria in angolo (dall’insegna appena leggibile «VINO» «CUCINA») è la stessa descritta a fine Ottocento da Aldo Emmanuelli come «Amadio» («Le Osterie Parmigiane») ma non è dato sapere, cinquant'anni dopo (più o meno gli anni della foto), da chi fosse gestita. Descrivendo questa osteria della Parma antica Emanuelli così la descrive. «Era nell’ultima casa di borgo del Naviglio.

Da una minuscola porticina si entrava in uno strettissimo andito che aveva a destra due camere: la prima più ampia serviva per gli avventori, la seconda per la cucina. Spesso anche questa veniva affollata dai clienti e allora Amadio metteva a disposizione di una particolare compagnia, detta dei ''buli'', una al primo piano. La compagnia dei ''buli'' era formata da diverse persone che avevano preso parte alla campagna per l’Indipendenza e che avevano portato nella pace spiriti bellicosi e audaci da garibaldini, spiriti battaglieri e insofferenti ai soprusi. Per di più avevano erculee spalle sicchè e, per queste, e per lo spirito d’artagnanesco, la loro compagnia fu chiamata dei ''buli'' e, l’osteria, la ''Fossa dei leoni''».

Sempre nella stessa zona, superato Borgo Gazzola, all’angolo con via XX Settembre, funzionava un'altra famosa osteria attiva tra le due guerre.

Era quella di «Mederico» (nome di derivazione francese, vedi Médéric Moreau de Saint-Méry, amministratore del Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla per conto di Napoleone Bonaparte). Il locale era ubicato in via XX Settembre-angolo borgo del Naviglio. Mederico, padre di Orazio Tosi, indimenticato presidente di «Parma Lirica» e grande melomane nonché nonno del popolarissimo Mario Tommasini, fu un oste molto amato dalla sua gente. Cedette poi il locale a «Tomachén» e alla moglie Maria, suocera del popolare campione di pugilato Marcello Padovani. Anche in questa osteria tanti appassionati di bella musica e anolini da sballo cucinati dalla Maria. Mario Tommasini, nativo «äd bórogh Gazóla», raccontava di aver frequentato l'osteria del nonno materno quand'era ragazzino, narrando aneddoti gustosissimi come questo.

Sul bancone di Mederico era appoggiato un secchiello in rete metallica per le uova sode. Il fatto strano è che le uova sparivano misteriosamente quando l'oste si spostava in cucina. Mederico aveva allora collocato, a guardia di «óv dur», un pappagallo parlante, il quale, appena qualcuno si avvicinava alle uova, gridava: «...al t'à robè j óv" ..al t'à robè j óv».

Ghiretti segnala pure una foto scattata da Marcello Pisseri, che riprende l'imbocco di Borgo delle Carra da via Bixio prima dell'atterramento deciso nel 1927 e realizzato nel 1930. A destra, all’angolo della strada, si nota una locanda. Una delle tante attive nel borgo. Dovrebbe trattarsi del l'«Osteria della Bimba» gestita dalla famiglia Aimi. Il figlio dei gestori, Filippo, deceduto 40 anni fa, raccontò a Ghiretti un episodio simpatico relativo all’osteria di famiglia. La «Bimba» («stranòmm» di sua madre) era sovente da sola nel locale poichè, spesso, il marito lavorava altrove per integrare i magri guadagni.Un gruppo di giovinastri, approfittando del fatto che era sola (e spinti più dalla fame che da una natura delinquenziale), mangiarono e poi uscirono senza pagare. La «Bimba»

raccontò tutto al marito, che era un uomo robusto ed aitante. Ritornati i giovinastri una seconda volta per mangiare a sbafo, furono riconosciuti dalla «Bimba» che però, questa volta, potè contare sulla presenza del marito. Questi, come Ulisse di ritorno al Palazzo di Itaca, prima chiuse il portone dell'osteria con i giovinastri dentro, e poi diede loro un «sach äd bòti» con il «tiron äd l'uss». Malconci non fecero più ritorno.

In borgo San Domenico, tra i rigogliosi orti «äd Vescovi», era attiva l’«Osteria Vescovi » dove si mangiava bene, si cantava ma, soprattutto, si beveva. Questo locale frequentato da incalliti bevitori, tra i quali molti «cibàch» (ciabattini), era famoso, in inverno, per un contorno particolare. Infatti veniva servita un'insalata bianca, coltivata nelle vinacce e, quindi, tanto per stare in argomento, dal velato sapore di … vino. Un’altra osteria, che anche i conoscitori di cose parmigiane non ricordano spesso, era l’«Ostaria dil sèrvi» gestita da un certo Davide in via Duomo. La cita l’Emanuelli nel suo libro. Descrivendo il locale l’autore fa notare che «speciale era la sua clientela. In gran parte essa si componeva di cuochi, domestici e domestiche poiché, presso l’osteria, ricorrevano spesso coloro che cercavano di assumere persone al loro servizio. Al buon Davide era sempre a fianco l’amata, fedele consorte che era anche fedele ad una cuffietta bianca che mai non abbandonava».