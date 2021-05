«Maresca è la scelta giusta per il Parma»

Gian Luca Zurlini

Dici Arrigo Sacchi e pensi al calcio spettacolo. Per questo, ascoltando le parole di Enzo Maresca durante la presentazione, il pensiero è tornato all'estate del 1985, quando l'Arrigo da Fusignano arrivò al Parma, voluto dal ds dell'epoca Riccardo Sogliano e dal presidente Ernesto Ceresini per ripartire con un programma basato sui giovani e sul bel gioco. E proprio per questo abbiamo voluto intervistare Sacchi, come sempre disponibilissimo, per capire come vede l'arrivo di questo giovane allenatore sulla panchina crociata.

Conosce Maresca? Come giudica il suo arrivo al Parma e le sue dichiarazioni?

«Ho parlato con lui un paio d'anni fa quando è venuto a casa mia e mi sembra abbia le idee giuste per fare un buon calcio. Lo seguirò con attenzione e mi auguro, per l'amore che ho per il Parma e per il rispetto che ho per i tecnici che, come lui, vuol giocare a calcio cercando di prevalere con il merito e con il gioco, che faccia bene. Parma e il suo pubblico sono la piazza poi giusta per chi vuole fare calcio propositivo, perché i tifosi sono civili e apprezzano le belle giocate».

Arriva qui con la "benedizione" e i complimenti di Guardiola.

«Guardiola oggi è forse il più bravo tecnico del mondo. E i suoi complimenti sono una buona credenziale. Importante è però che Maresca non cerchi di scimmiottarlo, perché di Guardiola ce n'è uno solo e che quindi vada avanti portando sul campo le sue convinzioni, che in alcuni punti possono anche essere differenti. Questa è la base per poter fare bene».

Il Parma è reduce da una retrocessione disastrosa. Possono esserci strascichi sul prossimo campionato di B?

«Lo scorso anno, a mio avviso, è stato pagato dazio all'inesperienza della nuova società. La cosa più importante adesso è che la società acquisti giocatori che siano adatti alle idee di Maresca. Gli allenatori si dividono in due categorie: i tattici e gli strategici. I giocatori che vanno bene per una categoria di tecnici difficilmente sono in grado di adattarsi all'altra tipologia. E credo che una delle cause dei problemi del Parma dello scorso campionato sia stata proprio questa. Le faccio un esempio: è come se per un film di Spielberg venissero reclutati i migliori attori comici del momento. Il risultato sarebbe disastroso, nonostante la qualità degli interpreti».

Conosce il presidente Krause?

«No, non direttamente. Mi sembra che stia programmando bene per il futuro. E mi auguro che ascolti le richieste di Maresca».

Parma che cosa significa per Arrigo Sacchi?

«Parma sono una città e una squadra che amo e che ho sempre amato e dove non a caso sono tornato per tre volte con ruoli diversi. E ho sempre detto che se dovessi portare a esempio un luogo in Italia per etica e correttezza sportiva porterei questa città e i suoi tifosi, che sono sempre stati amanti del bel calcio, a differenza di quanto avviene in molte altre piazze, dove si è bravi solo se si vince, non importa come, e se si perde si è fischiati e criticati. Qui a Parma, invece, siamo stati applauditi anche dopo una sconfitta, quando si era visto la squadra dare tutto sul campo. Anche per questo mi auguro che il Parma risalga subito, sostenuto da un tifo corretto e competente come sa essere quello di questa città».

Invece il calcio italiano in generale come lo vede?

«Purtroppo non bene. Con una battuta potrei dire che facciamo alla grande solo i debiti. E non è un caso che sono 11 anni che non vinciamo in Europa con Spagna e Inghilterra che dominano. Sottolineo che fra il 1989 e il 1999, quando in Italia si era sviluppato il calcio propositivo, le nostre squadre vinsero 14 trofei in 10 anni. Questo dovrebbe far riflettere molti sull'involuzione che c'è stata e che vede la vittoria a ogni costo come unico obiettivo. Può bastare in Italia, ma all'estero si vede, eccome, la differenza».