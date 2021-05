Dardani, Valdrè, Bottarelli: medici inseparabili da 60 anni

Anna Pinazzi

«Sono sessant’anni che ci conosciamo, è una vita intera. Un traguardo che non poteva non essere festeggiato con un buon bicchiere di champagne».

Con queste parole e con una strizzata d’occhio ai «compagni di sempre», il dottor Pier Malachìa Dardani (direttore sanitario del centro Medi Saluser a Parma) presenta i laureati in Medicina della classe 1961.

«A Parma purtroppo siamo rimasti solo in tre – continua a spiegare –. Da quando ci siamo laureati sessanta anni fa, ogni cinque anni ci siamo ritrovati per scambiare qualche parola e, da un po’ di tempo, per ricordare i momenti trascorsi della nostra gioventù».

Seduti al tavolo al ristorante La Forchetta, luogo di ritrovo per festeggiare la cifra tonda raggiunta di anni di conoscenza, anche i colleghi Eugenio Bottarelli (ex primario ospedaliero, specialista in geriatria) e Maria Vittoria Valdrè (specialista in medicina generale).

La complicità fra loro sembra ancora quella degli anni dell’Università, quando «si studiava dodici ore al giorno, uno accanto all’altro e appena si poteva ci si andava a divertire tutti insieme».

Tra una portata e l’altra, non mancano i racconti riguardo altri compagni di studio, alcuni aneddoti per cui ridere ancora e qualche – inevitabile, per deformazione professionale – diagnosi di amici o parenti, segno evidente di un «occhio clinico che non ha mai smesso di funzionare».

Una generazione di medici, la loro, che ha visto alcuni compagni di corso ripartire per dare il proprio contributo nell’esercito e non tornare mai più. Anche per questo, in loro c’è sempre stata la necessità e il desiderio di riuscire a rivedersi: «Il segreto per rimanere in contatto così tanto tempo è la curiosità: ogni giorno cerco

sulla Gazzetta qualche articolo di alcuni colleghi che ancora, nonostante l’età, lavorano e poi li contatto con una chiamata o un messaggio» dice ridendo il dottor Bottarelli.

Gli anni scorrono veloci nelle loro parole e nei loro ricordi carichi di una genuinità e semplicità ormai rare.

«Ma veramente sono passati 60 anni? C’è tanto per cui brindare, siamo stati un gruppo molto affiatato – ricorda ancora il dottor Bottarelli –. È molto bello essere riusciti a rimanere in contatto per così tanto tempo e nonostante le distanze».

Un’amicizia vera quella che li lega, che ha dato «un tocco d’allegria alle interminabili ore di studio all’Università – continua la dottoressa Valdrè –. Sono ricordi preziosi per noi, da continuare a tenere vivi e da custodire, si spera – conclude sorridendo – ancora per tanto tempo».