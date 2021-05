I cavi fra gli alberi nei Boschi di Carrega, ferito un biker: «Un volo terribile, è andata bene»

Eugenia Carpana

Sala Baganza Non è bastato l’allarme corso sui social, né la denuncia sul web e sui giornali: ai Boschi di Carrega i micidiali fili di acciaio tirati tra gli alberi, vere e proprie trappole mortali tese da qualche incosciente agli appassionati di mountain bike, sono ancora lì. Giovedì infatti un 27enne di Collecchio, durante un’escursione in solitaria nei boschi in sella alla sua bici, si è trovato improvvisamente davanti uno dei fili.

Questa volta il cavo era teso ad altezza ruote: la bici si è puntata in avanti catapultandolo a tre o quattro metri di distanza. Un volo durante il quale il giovane non ha neppure avuto il tempo di capire cosa stesse succedendo. Si è ritrovato a terra con il casco rotto, il braccio dolorante incastrato sotto il busto e una gamba intrappolata tra le ruote. Ecco come si è trasformato in un incubo quello che doveva essere uno spensierato giro in bicicletta: «Era da un po’ che non tornavo in bici nei Boschi di Carrega, - spiega Davide Raffaetta ricordando l’accaduto - c’è chi parla di sentieri segnati e non, io non so distinguerli ma quello che stavo percorrendo era un sentiero piuttosto largo che scendeva dal Casinetto verso il Lago Svizzero per cui penso fosse uno di quelli regolari. Ho fatto lo scout per 15 anni, capisco dove si può andare e dove no. Ero in discesa e quando ho intravisto il cavo era troppo tardi, perché non si distingueva bene, poi avevo il casco. Ho un po’ di esperienza di cadute - prosegue sorridendo - e, in questi casi, so che si deve mollare la bici. Il cavo che ho preso io non era di quelli alti ma a 30/40 cm da terra e mi ha fatto da trampolino. La bici si è bloccata davanti è si è alzata con la ruota di dietro scagliandomi in avanti. Un bel volo: per fortuna sono atterrato in un punto in cui la strada era un po’ arginata altrimenti sarei anche rotolato giù. Mi sono trovato con il braccio sotto il corpo, perché sono caduto con il braccio ma il casco si è rotto quindi devo avere sbattuto con la testa contro un albero. Sono stato fermo una ventina di minuti perché pensavo di avere il braccio rotto ed ero come sotto choc. In questi frangenti non capisci bene cosa ti sta succedendo. È andata bene: sotto avevo la maglia termica che mi ha un protetto un po’. Arrivato a casa l’ho dovuta tranciare con le forbici perché mi si era attaccata alle ferite». Il giovane, che non ha ancora esposto denuncia, si è poi presentato alla guardia medica dell’Assistenza Volontaria di Collecchio, Sala Baganza e Felino, dove tra l’altro è volontario soccorritore, per le medicazioni. Freni rotti, marce che non ingranano più e bici tutta rigata.

«Quando mi sono rialzato ho provato a snodare il filo di ferro dagli alberi ma non ci sono riuscito, sembrava come termosaldato, o fissato con quelle fascette che metti e poi non riesci più a togliere». In attesa che le autorità e gli agenti della polizia locale dell’Ente Parchi del Ducato (i guardiaparco) riescano a risalire ai responsabili, la gente si chiede cosa si potrebbe fare nel frattempo. C’è chi parla di telecamere, chi di perlustrazioni a tappeto, chi di maggiore vigilanza.