Il concorso «salta» per un errore e si crea il caso: l'opposizione chiede spiegazioni

r.c.

San Secondo Era prevista nei giorni scorsi, nella Tensostruttura del centro sportivo di San Secondo, la prima prova di selezione per l’assunzione di un istruttore direttivo contabile in sostituzione del responsabile affari finanziari del Comune, che da inizio anno ha chiesto un’aspettativa per andare a lavorare in un altro comune.

Ma al momento di iniziare la prova, dopo gli adempimenti dovuti al Covid, la commissione, costituita anche con esperti arrivati dai comuni di Noceto ed Alseno, ha dovuto annunciare ai partecipanti la necessità di rinviare la prova.

Ci si era infatti accorti che nel bando pubblicato il 1° marzo dalla nuova responsabile era indicato un indirizzo Pec errato e quindi non si poteva escludere che non fossero state considerate tutte le richieste di partecipazione inviate. Il forte malcontento dei partecipanti, alcuni dei quali avevano dedicato tempo alla preparazione, affrontato lunghi viaggi e consumato giorni di ferie, ha trovato riscontro nella consigliera comunale di minoranza Giulia Zucchi che ha annunciato che nel prossimo consiglio, in programma stasera, chiederà chiarimenti al riguardo.

Sul tema è intervenuto anche il consigliere di opposizione Gianluca Delgrosso che aveva già criticato la scelta di assumere a tempo indeterminato per ovviare a un’assenza temporanea: «Evidentemente è un concorso ben strano - ha detto - ed è grave che non sia stato controllato prima della pubblicazione l’indirizzo Pec a cui inviare le domande. Il problema sarebbe certo emerso prima se il nostro Comune avesse pubblicato l’elenco degli ammessi al concorso come fanno tutti gli altri comuni, forse perché previsto dalla legge, e comunque per trasparenza, speriamo quindi che al prossimo giro si provveda alla pubblicazione». Intanto è stata annunciata la riapertura dei termini anche per l’assunzione di un tecnico comunale, pubblicato con il medesimo indirizzo Pec errato cui inviare la domanda. Nei prossimi giorni nel sito del Comune dovrebbe essere pubblicato il bando con i nuovi termini per entrambi i concorsi. Dall'amministrazione nessun commento.