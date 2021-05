La madre della 13enne finita nell'hotel abbandonato: «Troppi rischi, servono più controlli»

Georgia Azzali

E' piccola. Tredici anni. Ma spesso con quella voglia di sentirsi grande, anche se è poco più che una bambina. Avvolta nella sua tutona casalinga, sembra ancora più minuta. Giulia (la chiameremo così) è una delle due ragazzine finite giovedì sera nell'ex albergo di via Mansfield e coinvolta in una storia ancora tutta da decifrare. Ma la mamma è preoccupata. Si stringe la testa tra le mani, quasi a voler fermare i pensieri. I mille interrogativi che la tormentano da tre giorni. «Continuo a pensare a quello che sarebbe potuto accadere - dice -. Ci sono troppe strutture abbandonate in città, dove si ritrovano persone di ogni genere, e possono succedere tragedie come nell'ex mulino, dove è stato ucciso quel ragazzo. Bisogna fare più controlli e, se si riesce, anche sgomberare quegli edifici».

E' turbata. Ed è comprensibile che fatichi a fare distinzioni su eventuali responsabilità sulle strutture abbandonate in città, spesso di proprietà privata. «Ma io vorrei che il sindaco Pizzarotti, anche se non è di sua competenza, non saprei, sollecitasse chi deve intervenire per fare in modo che questi posti non vengano occupati: gli ho anche mandato una mail». Anche il marito cerca di placarla. «Ma sono situazioni difficili. Come si fa? Si mette una guardia davanti a ogni edificio?».

Ne parlano da giorni. Ma di quella sera sanno ciò che ha raccontato la figlia. La rapina del telefonino all'amica di 16 anni, che era con lei, alla fermata del bus vicino al Centro Torri, poco dopo le 20,30. Loro che si lanciano all'inseguimento dei due stranieri fin dentro quell'hotel chiuso da un po' di tempo. Poi la «trattativa» per riavere lo smartphone. E l'arrivo dei quattro amici, che avevano individuato le due ragazze grazie a un'app di geolocalizzazione che il gruppo ha in comune. Infine, l'arrivo della polizia, chiamata quasi un'ora e mezza dopo da uno degli amici., «anche se io prima avevo provato, ma mi avevano messo in attesa», dice Giulia. Quando gli agenti arrivano, però, sono ancora tutti lì, compresi i due rapinatori. Ci sono ancora tanti aspetti da chiarire. Ma la mamma non può non pensare a cosa potrebbe aver rischiato la figlia, anche se «ogni tanto fa arrabbiare», dice il padre. «Ma dentro quell'albergo abbandonato - aggiunge la madre -. mia figlia ha visto anche della droga, l'hanno offerta lei e alla sua amica. Forse volevano stordirle e poi approfittarne. Ha notato che all'interno c'erano anche altre persone, oltre ai due che hanno inseguito».

E poi Giulia torna a raccontare quella sera. Si rende conto che chi le sta di fronte ha tanti punti interrogativi in testa: perché rincorrere due rapinatori che avrebbero potuto diventare violenti? E perché addirittura seguirli all'interno dell'hotel?

Ma ora dice di aver imparato. «Devo stare più attenta. Bisogna tenere gli occhi aperti. E capire chi ci sta attorno».

Non voleva dire una parola, all'inizio. Poi pian piano si è tranquillizzata. E forse avrebbe voluto spiegare quanto sia difficile tenere a bada il desiderio di crescere in fretta.