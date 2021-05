La Pubblica piange Eugenio Piazza

Lorenzo Sartorio

Militi e volontari dell’Assistenza pubblica lo avevano amorevolmente soprannominato «nonno Eugenio», non tanto per l’età, ma, soprattutto, per il carattere affettuoso, amorevole, per lo stile signorile della persona saggia che, ancor prima di giudicare, cerca di capire ed è in grado di essere esempio per i giovani. Eugenio Piazza, è scomparso nei giorni scorsi al 80 anni.

Nativo di Collecchio, dopo avere lavorato alla Salamini, proseguì il suo percorso alla Sma Serbatoi. Nel 1995, neo pensionato, pensò subito di rendersi utile aderendo all’Ap come volontario. Subito si distinse per impegno e spirito di servizio. Inoltre, Eugenio, seppe fare squadra coniugando tutta l’esperienza maturata nel mondo del lavoro e quei sentimenti che gli erano impressi nel dna e , cioè, stare accanto ai più deboli, ai sofferenti e ai malati. In seno al benemerito sodalizio di viale Gorizia ricoprì numerosi e importanti incarichi: revisore, tesoriere , vice presidente e consigliere. Eugenio amava stare in prima linea. Fu il pilastro e il punto di riferimento della «squadra del mercoledì pomeriggio» i cui componenti considerava come figli. In seguito, fu impiegato al centralino rispondendo alle innumerevoli chiamate che giungono giorno e notte alla Pubblica. Vedovo da una decina d’anni dell'amatissima Carla, era legato al fratello Beniamino e agli adorati nipoti Massimo, Marco, Nelson, Ivan e alle loro splendide famiglie che gli sono stati vicino fino all’ultimo.

Luca Bellingeri, presidente dell’Assistenza pubblica, così ricorda il patriarca in tuta arancione: «Eugenio rappresentava l’immagine più vera del volontario della Pubblica: impegno per il bene dell’associazione e parte attiva nel servizio sul campo. Finché la salute glielo ha concesso, è stato attivo nei servizi, sempre pronto ad accogliere e accompagnare i nuovi volontari. Insieme agli altri amici del consiglio direttivo, con lui, abbiamo condiviso, negli ultimi 15 anni circa, la fatica e la soddisfazione di far crescere la Pubblica fino alla realtà di oggi». Filippo Mordacci, comandante del Corpo militi volontari della Pubblica, sottolinea le doti umane di Eugenio: «Ho avuto la fortuna di averlo come maestro nella mia squadra del mercoledì pomeriggio e, da subito, ci siamo trovati in grande sintonia. Il desiderio di fare il possibile per il prossimo e il ritenersi appagato per quanto faceva lo hanno sempre animato. Per me è stata una persona speciale, un secondo padre nella vita di Pubblica. Il suo amore per la moglie Carla e per i nipoti e le loro famiglie ci deve essere di esempio. Sapeva mettere in evidenza quello che vale la famiglia e poi la Pubblica. Mi mancherà tantissimo ma terremo vivi, per sempre, il suo esempio ed il suo impegno». Anche Eugenio Piazza, come tanti altri volontari, lascia dietro di sé una traccia indelebile di generosità e di amore verso chi soffre concretamente testimoniati avendo indossato la gloriosa uniforme di un antico sodalizio che i parmigiani portano da sempre nel cuore. I funerali si svolgeranno domani partendo dall’ospedale Maggiore alle 15,45 per il tempio di Valera.