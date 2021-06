Aggredisce quattro ragazzi fuori dal locale: condannato

Georgia Azzali

I primi sguardi obliqui erano forse cominciati già dentro il locale. Ma lui non si era accorto di nulla. Non l'aveva nemmeno notato, ammesso che fosse lì quella sera. Poi era bastato fare quattro passi fuori, verso il parcheggio, per sentire la frase minacciosa: «Ce l'hai con me?». L'accensione della miccia, perché in un istante erano cominciati a fioccare i pugni. E Paolo (lo chiameremo così), oggi 32enne, era caduto a terra. Ma qualche colpo era arrivato anche alla sua fidanzata e ad altri suoi due amici che si erano fatti avanti per aiutarli. Gli aggressori? Un gruppo di ragazzi moldavi, di cui due sono finiti a processo per lesioni aggravate: il primo, 30enne, ieri è stato condannato a 1 anno e mezzo dal giudice Livio Cancelliere. Il pm Rino Massari aveva chiesto sei mesi in più. La posizione del complice era invece stata stralciata dopo la scelta di un altro rito processuale.

La nottata si era prolungata quasi fino all'alba quel giorno di aprile del 2014. Paolo, la fidanzata e altri due amici erano usciti da un music club dell'area ex Salamini verso le 5 e si erano diretti al parcheggio. Arrivato accanto alla sua auto, il ragazzo aveva visto avvicinarsi un giovane, apparentemente coetaneo. Un volto sconosciuto, che nemmeno gli sembrava di aver visto dentro il locale. E poi quella frase inquietante, buttata lì come se ci fossero dei conti da saldare.

Sorpreso e impaurito, Paolo aveva provato a bofonchiare qualcosa: «Non ti conosco, non ho nulla contro di te». E quello, senza pronunciare una mezza sillaba, era partito in quarta sferrandogli una serie di pugni. Quando poi Paolo era finito a terra, aveva cominciato anche a riempirlo di calci, fino a farlo svenire.

La fidanzata aveva cercato di difendere in qualche modo Paolo spintonando l'energumeno, che a sua volta però aveva reagito gettandola a terra. Dal gruppo di giovani stranieri, tutti con accento dell'Est Europa, si era anche staccata una ragazza che aveva cominciato pure lei a menare le mani. E che non si era fatta scrupoli a piazzare un cazzotto in faccia alla fidanzata di Paolo, quando aveva preso in mano il cellulare per chiamare il 113.

Ma anche i due amici della coppia non erano stati risparmiati: quando avevano tentato di difendere i due fidanzati, avevano preso botte. E l'intero gruppo di stranieri (tre ragazzi e quattro ragazze) si era buttato nella mischia. Poi, tutti in fuga su due auto diverse. Ma di una macchina gli amici erano riusciti ad annotare la targa, prima di finire in Pronto soccorso. Molte ammaccature, solo qualche giorno di prognosi (fortunatamente), ma a distanza di anni ancora mille interrogativi in testa sul perché di quell'aggressione brutale.