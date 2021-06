Andata e ritorno da Dakar a 805 euro, ma è una truffa

Dopo anni avrebbe voluto passare il Natale in Senegal, nel suo Paese d'origine. E non gli sembrava vero di poter volare (e tornare) spendendo solo 805 euro. E, infatti, per quanto avesse in mano un biglietto con tanto di data di partenza e ritorno, a Dakar non è mai arrivato. Perché quel pezzo di carta era clamorosamente falso. Ma lui, operaio a Sorbolo, se ne è accorto solo a Malpensa, quando al check in si è sentito dire che i codici riportati non corrispondevano a nessun volo. Truffato da un connazionale, 46enne, residente a Torino, che ieri è stato condannato a 4 mesi (pm Rino Massari). La pena è stata sospesa.

Eppure non avrebbe avuto motivo di diffidare. Nei primi giorni di dicembre del 2018 era a casa di alcuni amici a Bergamo e, parlando del suo desiderio di fare ritorno in Senegal, gli era stato consigliato di contattare quel connazionale. Uno su cui contare per poter avere biglietti aerei a prezzi decisamente convenienti. Insomma, l'uomo giusto per lui, che aveva tanta voglia di rivedere la famiglia d'origine ma pochi soldi da spendere. Così, pochi giorni dopo l'aveva chiamato chiedendogli se c'erano ancora posti sui voli nelle date a ridosso del Natale. E l'accordo è scattato immediatamente: un biglietto per il 24 a 805 euro.

Come pagare? Una ricarica sulla carta PostePay di cui il 46enne senegalese gli aveva subito fornito il numero. E 72 ore dopo aveva già fatto tutto, perché temeva che quel biglietto così a buon prezzo potesse finire a qualcun altro. Nel giro di qualche giorno gli era stata girata la ricevuta via WhatsApp. E così si era presentato tranquillo in aeroporto il giorno della partenza. Ma non è mai partito. Il venditore? Sparito nel nulla. G.Az.