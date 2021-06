Camici bianchi non vaccinati, via a 1.884 lettere di richiamo

Giuseppe Milano

Stanno ricevendo la comunicazione via raccomandata, via email o via pec. In provincia di Parma sono in tutto 1.884. Per loro si è attivata la procedura di richiamo stabilita dal decreto legge 44 del primo aprile scorso che prevede l'obbligo vaccinale per tutto il personale sanitario ma anche per tre categorie professionali che, pur non essendo iscritte agli albi sanitari, sono considerate tali, ovvero massofisioterapisti, assistenti alla poltrona e operatori socio sanitari, compresi coloro che lavorano nelle residenze protette per anziani.

Obbligo per Legge

La legge varata dal Governo è chiara: potranno continuare ad operare a contatto diretto con i pazienti solo coloro che sono in regola con la procedura vaccinale. Se si è quindi in presenza di un operatore «no-vax» si dovrà trasferirlo ad altra mansione ma, in caso non si trovasse una sistemazione utile, lo si potrà anche sospendere dal servizio senza stipendio. Ma prima di arrivare ad un provvedimento del genere l'iter però è molto articolato.

Cinque giorni di tempo

Dal momento del ricevimento della lettera l'operatore sanitario avrà tempo però solo cinque giorni per chiarire la sua posizione. Potrà esibire, ad esempio, il certificato vaccinale (se per un disguido non dovesse essere stato registrato perché effettuato, ad esempio, in altra regione) o la prenotazione dell'appuntamento.

L'iter normativo

In caso contrario sarà l'Ausl a provvedere ad una prenotazione d'ufficio presso gli hub territoriali. E se nemmeno in questo caso la posizione dell'operatore dovesse essere regolarizzata, la stessa Ausl provvederà ad una ulteriore sollecito all'addetto che sarà inviato, per conoscenza, anche al datore di lavoro (pubblico e privato) e all'ordine professionale di appartenenza. E solo a quel punto se arrivasse un altro rifiuto, per il «no vax» arriverebbero i provvedimenti disciplinari.

Pubblico e privato

L'Azienda Usl di Parma conferma che i 1.884 richiamati sono «operatori del comparto sanitario di Parma e provincia nel suo complesso, dunque strutture sanitarie pubbliche e private oppure liberi professionisti o altre realtà lavorative». Un numero che è stato individuato inizialmente dalla regione Emilia-Romagna e che poi l'ente sanitario territoriale ha affinato e scremato togliendo coloro che, ad esempio, hanno avuto il Covid da meno di tre mesi, chi è effetto da patologie che lo esonerano, i liberi professionisti ancora iscritti all'ordine ma che non esercitano più perché in pensione ma anche le donne in gravidanza.

Nel plico che in questi giorni sta arrivando ai 1.884 operatori, oltre alla lettera, c'è già la modulistica per rispondere e la direttiva regionale di riferimento. Le repliche degli interessati dovrebbero indicativamente essere valutati attorno a metà giugno per poi partire con le ulteriori procedure.

Primi provvedimenti

E se a Parma, come in tutta l'Emilia-Romagna, l'iter è solo all'inizio, in altre parti d'Italia ci sono già i primi provvedimenti sanzionati. All'Asp di Ragusa sono stati ad esempio sospesi dal lavoro, e senza stipendio sino al 31 dicembre, ben 30 operatori fra medici ed infermieri.

Primi ricorsi al Tar

Ma ci sono anche le prime reazioni degli operatori «no vax». In Liguria, Toscana, Piemonte e Lombardia pronto il ricorso al Tar. Dovrebbe essere presentato entro il 7 giugno.