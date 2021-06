Come nelle favole? Non proprio. Diario di una stagione nera al seguito del Parma

Paolo Grossi

Come accade ormai da anni, anche per tutta questa stagione, cioè 19 volte, al Tardini appena si spegneva l’eco del triplice fischio, scattava dagli altoparlanti ‘’Come nelle favole’’, pezzo di Vasco Rossi che nell’immaginario dei tifosi del Parma si è indissolubilmente legata ad alcuni fantastici momenti del recente passato: la finale play-off di Firenze, la notte di La Spezia, la drammatica salvezza del 2019 con l’1-0 alla Fiorentina.

Quest’anno però dal Tardini ce ne siamo quasi sempre andati con un senso di afflizione: due vittorie, cinque pareggi, dodici sconfitte. Nove volte non s’è segnato neanche un gol. Roba da volersi tappare le orecchie per non scollegare quei brividi di emozione che le note di Vasco fanno ogni volta riaffiorare. E questo è stato solo uno dei disagi di questa incredibile stagione. E' da marzo 2020 che gli stadi sono vuoti, eccezion fatta per le prime gare quando mille sparuti tifosi avevano il diritto di entrare, e si è sempre giocato in un'atmosfera ovattata da allenamento mentre magari in campo c’era gente come Ronaldo, Lukaku o Ibrahimovic. E poi c’è stata la via crucis delle 19 trasferte su e giù per l’Italia tra l’incudine delle norme anti-covid e il martello di un Parma che rimediava figuracce dappertutto e per il quale non si trovavano più le parole di un racconto che fosse veritiero ma non velenoso.

Via la maschera

Il 28 settembre c’è la trasferta numero 1: Bologna in notturna. Con Sandro Piovani, lui come sempre alla guida e io a far da navigatore, partiamo allegramente senza mascherina. In quei giorni funzionava così. La indossiamo solo allo stadio. Prendiamo quattro pappine ma in compenso riusciamo a mangiare una pizza a mezzanotte: non succederà più… Subito dopo infatti riparte il covid con la sua seconda ondata. Il Parma stesso è decimato e alla seconda trasferta, a Udine, si presenta in campo nonostante abbia otto giocatori positivi, buon ultimo Bruno Alves rispedito a casa con un pullmino tutto per lui quand’era già in Friuli.

Su la maschera

E infatti in macchina verso Udine indossiamo tutto il tempo la mascherina. Come ricompensa per la sua onestà il Parma incassa il gol del 3-2 a 2’ dalla fine. Si gioca alle 18 e per inghippi di trasmissione dei pezzi Sandro finisce di scrivere con il portatile appoggiato al cofano della Fiesta al buio del parcheggio del Friuli mentre gli faccio luce con la torcia dell’iPhone.

A Milano contro l’Inter parte il primo pezzo di fegato, che verrà polverizzato a fine anno: in vantaggio 2-0 a 25’ dalla fine, veniamo raggiunti al 92’. Anche lì non lo sapevamo, ma sarebbe diventato un avvilente ritornello.

Roma sottovuoto

A Roma un tempo s’andava per trattorie a Trastevere. Il 22 novembre la troviamo in zona rossa. La stazione Termini è incredibilmente deserta. La città è fantasma. Si pranza e cena in albergo, dopo che la Roma ci ha massacrato già nel primo tempo.

Il Parma ha poi un sussulto vitale: a casa del Genoa vince (prima e ultima volta in trasferta) poi sfiora l’impresa sul campo del Milan, ma anche lì se la fa sotto alla fine ed è 2-2.

Google, vatti a fidare

Il calendario ci regala un Crotone-Parma infrasettimanale alle 18 del 22 dicembre. Partenza in aereo da Bologna per Lamezia alle 6,20. Sveglia alle 2,15. Lunghe code in aeroporto per il controllo delle autocertificazioni. Passiamo il tempo cercando su Google un ristorantino sulla spiaggia di Le Castella dove mangiare pesce guardando il mare. Ne scoviamo un paio: sono segnalati aperti ma non rispondono e infatti li troveremo tutti chiusi. Pranzo e cena in hotel e va bene così perché la sera arriviamo a tavola alle 22 e passa. Dopo aver perso con l’ultima in classifica e aver visto Valenti e Cornelius venire quasi alle mani in campo. Con l’auto a noleggio si torna a Lamezia, poi a Bologna, poi a Parma nel pomeriggio dell’antivigilia di Natale. E con la sgradita sensazione di avere un piede in B.

Freddo inverno

A Bergamo, il giorno dell’Epifania, è tutto rosso e nel parcheggio del Lazzaretto, calata la mascherina, banchettiamo in macchina con due pizzette del forno di Fontanellato. Ci manca tanto il super tifoso Paolo Conti, che almeno le avrebbe innaffiate con una bottiglia delle sue. Ma contro l’Atalanta è sempre meglio stare leggeri. Infatti va come le ultime volte: non si vede palla.

Reggio è una toccata e fuga. Come sempre e ovunque ci vuole l’autocertificazione, il documento di identità, l’accredito, la tessera professionale, la misurazione della temperatura. In tribuna i posti sono distanziati. In un pomeriggio uggioso, il rigore regalato da Busi al 94’ ci manda in depressione.

La Coppa Italia ci riserva ancora Roma con la Lazio: Ennesima doccia fredda nel recupero ma resta indimenticabile il viaggio di ritorno verso l’hotel in taxi: alle 23 attraversiamo Roma deserta, sembra il set della Grande Bellezza. Non la vedremo mai più così.

Pizza e saturimetro

Si riparte nel girone di ritorno da Napoli. Si gioca alle 18, alle 15,30 ci presentiamo da Michele, storico pizzaiolo a due passi dalla stazione, e ci fumiamo una marinara che per diametro sembra il volante di un camion. Allo stadio, unico caso in tutto l’anno, ci misurano anche la saturimetria, poi però piove attraverso la copertura della tribuna e c’è da scrivere con una mano e riparare la tastiera del portatile con l’altra.

Niente ''Gusto''

A Verona freddo becco e solita musica in campo e fuori. In campo ci rimontano senza pietà, fuori la pizzeria che su Google era aperta è invece chiusa (è lunedì sera) e alle 19,30 impietosiamo una anziana signora che sta abbassando la saracinesca della sua panetteria: ci scalda due panzerotti e li sbocconcelliamo in macchina mentre ricordo a Sandro che la gente se lo immagina sempre in grandi ristoranti alle prese con decine di portate per poi scriverne su «Gusto». O è solo quando ci sono io che diventa ascetico? Mah…

Ci mancava il covid

A La Spezia si gioca di sabato alle 15 e stavolta ci abbuffiamo di pesce da asporto sul lungo mare. C’è un bel sole tiepido, ci sta anche la pennica in auto. Peccato che dopo qualche giorno Sandro accusi i sintomi del covid e al giovedì il tampone certifichi che è positivo. Vado in isolamento per un giorno e mezzo fino a quando un tampone molecolare racconta che la mascherina mi ha salvato. Sandro per fortuna se la cava con poco però mi lascia solo per un mesetto.

L'ultimo punto a Pasqua

E da solo mi sciroppo Firenze (dove ho finito di mangiarmi il fegato) e soprattutto Benevento, con auto fino a Reggio, treno, auto a nolo dalla stazione di Napoli e ritorno. E’ il sabato di Pasqua, Napoli è zona rossa e persino attorno alla stazione c’è pochissima gente. Per una volta ci si guida senza stress. Mi ripresento a casa la domenica appena in tempo per il pranzo di Pasqua. In una mano ho un vassoio di sfogliatelle, nell’altra un punto, fatto per una volta in rimonta. Non sapevo però che sarebbe stato l’ultimo per questa stagione…

La sceneggiatura ci riservava ancora Cagliari. Formazione al completo, muniti di tampone fresco, a Linate scopriamo 15 minuti prima dell’imbarco che era necessario registrarsi alla app ‘’Sardegna Sicura’’ per poter salire in aereo. Diventiamo maghi della digitazione sui telefonini (chiedevano di tutto e di più) e via, si parte. Andiamo ancora di fritto da asporto: ce lo portiamo in taxi fin davanti allo stadio dove ci ingozziamo di calamari e Ichnusa. Bisogna dire che era roba buona se dopo il gol di Cerri al ’94 non l’abbiamo rigurgitata.

Fumo nero al Tardini

E se nel calcio c’era calata addosso la lapide tombale a quel punto non restava che consolarsi con il palato. Sulla strada del ritorno da Linate stop alla risotteria di Casalpusterlengo. Ovviamente fa solo asporto : ci accomodiamo, si fa per dire, sul parapetto del laghetto della piazza.

Ormai è un’inerzia umiliante verso l’epilogo. C’è da andare due volte a Torino, sempre di sera, con pizzette trangugiate all’ora della merenda in strada perché dopo la gara non si trova più niente. E non c’è verso di vedere il Parma fare un punto.

Addirittura quando al Tardini perdiamo 4-3 con il Crotone, toccando il punto più basso della stagione, alle spalle dei Distinti si leva una spaventosa colonna di fumo nero (era il rogo di un camper) che pare un segnale arrivato dall’alto, l’incenerimento della nostra serie A e di ogni dignità calcistica.

Per Roma (ancora la Lazio) il treno parte verso le 13 da Reggio e il nostro pusher di trippa e polpette Andrea Pellicelli di piazza Lubiana ci fornisce quanto basta per un sontuoso pranzo in carrozza. Il tassista si lamenta perché dice che abbiamo battuto solo la Roma e faremo vincere la Lazio. Infatti non si sbaglia: la sera poi , dopo l’ennesima beffa a tempo scaduto, ci aspetta nella camera dell’albergo un tristissimo vassoio di salumi in busta e formaggi dal sapore indefinito. Un’altra sconfitta, specie per il mio amico-gourmet.

Favola sbagliata

Chiusura in casa della Samp. Solito Parma molle e nettamente sconfitto, ma almeno abbiamo ritrovato una pizzeria con un tavolino di plastica all’aperto davanti a Marassi per una pinsa alle 19: c’è una luce in fondo al tunnel. Non è stata una favola ed è mancato pure il lieto fine.