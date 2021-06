Il maestro Sgavetta è morto tra le sue tele

E’ morto Rino Sgavetta: il maestro, il pittore, lo scultore. Aveva 93 anni e sino all’ultimo respiro si è dedicato alle sue amate tele.

Se n’è andato nella tarda mattinata di ieri, mentre era nella sua villetta, fra le sculture dei suoi famosi ciclisti, che spiccano qua e là nel giardino, colti nell’attimo della volata. A dicembre, Rino aveva sconfitto il Covid. Piacentino di nascita - Castelvetro lo aveva visto nascere il 23 novembre 1927 -, verso i dodici anni si era trasferito con la famiglia prima a Polesine, poi a Busseto, e quindi, intorno agli anni ‘50, a Fidenza. Rino aveva lavorato nei campi fin da ragazzo, e come raccontava lui stesso, come tutti i coetanei, aveva vissuto un’infanzia dura e difficile.

Ben presto era nato in lui il desiderio di dedicarsi alla pittura, ma lo faceva di nascosto, perché la sua inclinazione era osteggiata dalla famiglia. Negli anni Sessanta era stato assunto come operaio in una ditta appaltatrice dell’Enel e in quel periodo poté dedicarsi alla sua pittura, solo nei fine settimana e nei giorni di ferie. Solo col meritato raggiungimento dell’età pensionabile, gli era stato possibile dedicare tutto il suo tempo libero alla pittura e alla scultura. Quando si arriva all’entrata della sua villetta si respira il profumo dell’arte. E anche varcando la soglia di casa, sembra di entrare dentro a incantevoli paesaggi. Insomma, Rino Sgavetta è stato un grande artista poliedrico, amato e apprezzato, con una carriera notevole e un bagaglio ricco di riconoscimenti internazionali e di esperienze.

Ma oltre ad essere un validissimo artista, Rino, aveva anche un cuore grande e generoso: in tanti decenni di attività aveva donato varie opere ad associazioni, enti, parrocchie. Il sindaco Andrea Massari così lo ha ricordato: «Se n’è andato lavorando quasi fino all’ultimo alito di vita. Rino Sgavetta, avrebbe meritato maggiori riconoscimenti ufficiali e più attenzione da parte della critica. Fidenza l’ha però amato questo suo ultimo artista contadino, questo pittore che amava lavorare dal vero, cosa oggi tanto rara e singolare. La città gli ha dedicato una mostra personale nel 2016 e uno spazio in una collettiva del 2018. Con il consigliere Fabio Dotti siamo spesso andati a trovarlo nella sua soffitta-atelier e proprio nel corso di questi incontri ha voluto donare alcune opere al Comune di Fidenza, dimostrando ancora una volta la sua profonda generosità. Ci mancherà molto».

Lo piangono il figlio Gianni, la nuora Antonella, i parenti, gli amici. Il rosario sarà recitato domani, alle 19, nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe lavoratore. Il funerale verrà celebrato nella stessa chiesa del quartiere «Corea», giovedì, alle 10.

s.l.