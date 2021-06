In scena i carcerati di massima sicurezza

Mara Pedrabissi

«Il mondo di fuori» è una prova di fine corso, l'esito di un percorso teatrale svolto in un periodo in cui il “mondo di fuori” assomigliava un po’ “al mondo di dentro”, per via del lockdown. Gli attori vengono tutti dalla sezione di massima sicurezza del nostro carcere; sono uomini italiani, età media 50 anni, si direbbe. Stanno pagando per crimini gravi, per molti di loro non c'è fine pena; da qualche parte ci sarà ancora gente che piange.

Sotto lo sguardo di un pubblico “contingentato”, è andato in scena ieri, nel teatro del carcere di via Burla, il finale del laboratorio di Franca Tragni e Carlo Ferrari. Era iniziato nel 2019 in una maniera, il Covid l'ha trasformato in un’altra; non più «La commedia gli errori», tutti e dieci gli attori- detenuti in scena, ma altrettanti monologhi, separati e distanziati. Potrebbe essere l'auditorium di una scuola, semplice, solo un grande crocifisso appeso, ma dall’unica finestra il sole entra a “strisce”. Non si può uscire. Neanche entrare è semplice per i visitatori, un lungo percorso di controlli che Carlo e Franca fanno da molti anni, gli ultimi 6 nella sezione di massima sicurezza, una volta la settimana per due ore. In tempo di lockdown le prove si sono tenute anche a distanza, Carlo e Franca collegati da casa. Questa è una città nella città e ha le sue regole. Per chi entra a insegnare, la prima è: non giudicare. «Lavoriamo sul lato umano che esce nei laboratori - dice Ferrari - non sta a noi giudicare il resto, non lo vogliamo neanche sapere. C’è chi fa l'attore fa perché è curioso e chi vuole quell’attenzione che nella solitudine del carcere non trova». A non giudicare si impara: «Non diamo neanche il giudizio teatrale, c’è il consiglio - dice Tragni - Lo abbiamo imparato lavorando nel sociale. Non puoi giudicare un disabile, un paziente psichiatrico o un detenuto senza fine pena».

Amicizia? «No - rispondono - Il rapporto è legato soltanto alla disciplina teatrale, non si può andare oltre. Lo sanno loro, lo sappiamo noi». L'ambiente è molto al maschile, una donna può incappare in qualche situazione imbarazzante? «Avances mai - dice Franca - Ho sempre ricevuto rispetto dal punto di vista umano; certo a volte mi tocca alzare un po’ di più la voce, per essere ascoltata, rispetto a Carlo ... ma questo mi accade anche nel mondo fuori».

Indossano abiti comuni i detenuti, si concentrano prima di salire in scena; alcuni più portati di altri. Nel pubblico, oltre a due giornaliste, ci sono la psicologa e l’educatrice, alcuni compagni. Sfilano nei loro monologhi, la scenografia è semplice. Antonio il primo a rompere il ghiaccio con «Caligola» (Albert Camus), tutto solo, mima lo specchio davanti a sé . A Rino basta una sedia blu per interpretare il suo Don Giovanni (Molière); Daniele è uno Iago («Otello», Shakespaere) di grande fisicità, barba e portamento. Giuseppe è un Misantropo emozionato (ancora Molière); Francesco dà una lettura personale al monologo di Devlin («Ceneri alle ceneri», H. Pinter), più volte l’invito a rispettare le donne. «Sono migliori in tutto» recita Giovanni da «Confusioni», di Alan Ayckbourn. Giuseppe racconta il gusto della vita per come lo si percepisce quando si sa che sta per finire, con le parole di Pirandello («L'uomo dal fiore in bocca»). Nicola è un Ivanov più virile di quello di Cechov, già dall'impostazione della voce. Franco mette un’eco della sua terra, probabilmente, nell'ode al caffè di «Questi fantasmi» di Eduardo. Il dramma di chi cede a una passione, cerca conforto nei paradisi artificiali è racchiuso nel monologo di Romeo/Emanuele (ancora Pirandello).

Le parole dei classici hanno un particolare peso specifico: «questo mondo così com'è non è sopportabile» (Albert Camus). «In quale abisso sto precipitando?» (Cechov).

Si accendono le luci, applausi per tutti. Ringraziamenti al direttore Valerio Pappalardo, all'assessorato al Welfare del Comune, agli educatori e alla polizia penitenziaria. Poi fuori i visitatori, veloci, non ci deve essere spazio per contatti. Ognuno resta con i suoi fantasmi, il mondo di dentro e il mondo di fuori.