Miss Italia, prosegue la trattativa: «Per Salso ci sono buone possibilità»

Paiono essere molto buone la probabilità che il matrimonio tra Miss Italia e Salsomaggiore vada in porto visto che sono ben avviati i contatti tra i rappresentanti del Comune di Salsomaggiore, che in questi giorni sono stati a Roma, e di Miren per cercare di raggiungere un accordo per riportare in città la kermesse della bellezza nata nel 1939.

«Il cavalier Ilio Mastrone, direttore di My Italy magazine, editore e ideatore di Sanremo canta Napoli, che da tempo ha ricevuto dall’amministrazione il mandato esplorativo finalizzato a valutare l’ipotesi di candidare la città termale per le finali di Miss Italia, in questi giorni è a Roma per vagliare questa opportunità – afferma il salsese Eugenio Peracchi, che insieme a Mastrone sta portando avanti la trattativa –. Da tempo avevamo pensato alla possibilità di riportare a Salsomaggiore la manifestazione ad un costo vantaggioso e tra l’altro sussiste anche la probabilità che si possa riportare anche Miss Italia nel Mondo magari in un periodo diverso rispetto alla manifestazione principale».

A rafforzare l’ipotesi di un ritorno di fiamma anche la partecipazione della Regione che potrebbe dare un contributo decisivo in tal senso. «Ringraziamo la Regione per l’interessamento – prosegue Peracchi – E’ anche grazie ad essa se riporteremo in città la manifestazione che, per forza di cose, avrà comunque costi minori rispetto a quelle degli anni scorsi. Attraverso la kermesse, poi, potremo far conoscere ulteriormente il territorio e, soprattutto, la valenza curativa delle nostre acque termali per i trattamenti post Covid con un ritorno commerciale per tutto l’indotto».

Salsomaggiore ha ospitato in passato la manifestazione nel 1950, quando partecipò una sconosciuta Sofia Scicolone, poi divenuta famosa con il nome di Sophia Loren, per la quale venne creato il titolo di Miss Eleganza, e poi ancora dal 1960 al 1971 e dal 1983 al 2010.

M.L.