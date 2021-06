Caffè al bancone e pranzo al chiuso: la normalità è servita

Luca Molinari

Il rito del caffè al bancone da ieri non è più fuorilegge. Lo stesso vale per chi desidera pranzare o cenare al chiuso al ristorante. Restano ancora alcune regole da rispettare – distanziamento, ingressi contingentati per evitare assembramenti – ma è un assaggio di normalità che non assaporavamo dallo scorso ottobre.

Banconi tirati a lucido

Cappuccino e brioche, oppure un semplice caffè. I grandi classici della colazione italiana sono tornati protagonisti nei banconi dei bar e delle pasticcerie parmigiane. «Non ci sembra vero» sottolineano da Lino's Coffee in via Nazario Sauro. «Il caffè al banco è un rito -aggiunge la signora Letizia-; poterlo sorseggiare in tranquillità, senza il timore di infrangere qualche regola, è impagabile».

Non tutti sono ancora al corrente di poter consumare liberamente il caffè al bancone. «Siamo noi ad avvisarli» precisano da Bombè, in via Farini. Simile la situazione al Bar Tubino di via Mazzini, da Provinciali in via Cavour e al Panificio 10 in piazza Steccata. «La gente preferisce sedersi all'esterno, nei prossimi giorni ci sarà un graduale ritorno alle vecchie abitudini» sottolineano. Commenti positivi arrivano dal Cardinal Bar di strada al Duomo, dalla pasticceria Cocconi di via Repubblica e dal Kicko Caffè di borgo Giacomo Tommasini.

Entusiasmo tra i clienti

Al bar Company di via Cassio Parmense il via vai di clienti è costante. «Il caffè al bancone? Una sensazione bellissima» commenta Maria Rita Cerri. «La pandemia ci ha fatto riscoprire il valore delle cose semplici» le fa eco Anna Maria Scevola.

Marco Mascarino, titolare del Wine bar da Marco di strada Montanara è chiaro: «Nella prima parte della mattinata l'afflusso di clienti è stato continuo, come non si vedeva da mesi. In tanti hanno apprezzato il fatto di potersi sedere su uno sgabello davanti al bancone per sorseggiare un caffè scambiando quattro chiacchiere in tranquillità, senza timori di sorta».

Ristoratori soddisfatti

Andrea Nizzi, presidente Parma Quality Restaurants, parla di «importante passo avanti verso la normalità». «Vediamo finalmente la luce in fondo al tunnel -aggiunge-. La gente in queste settimane ha dimostrato grande maturità adattandosi alle nuove regole. Il 15 giugno con la ripartenza di festa ed eventi avverrà un ulteriore passo in avanti».

Ripartenza col botto al ristorante Cocchi. «Siamo molto contenti -afferma Daniele Cocchi- abbiamo già ricevuto numerose chiamate e domani (oggi ndr) saremo al completo».

Soddisfatto anche Mauro Rossi, titolare della trattoria “Il Cortile” di borgo Paglia. «Sta andando molto bene -dichiara- finora potevamo contare solo sulla veranda, ora avremo più spazi, soprattutto in vista del weekend».

All'Osteria dei Mascalzoni (zona via Farini) hanno scelto di aprire le sale al chiuso soltanto nel weekend. «La gente desidera mangiare all'aperto e quindi prepareremo al chiuso soltanto nei giorni in cui i posti all'esterno potrebbero non bastare o in caso di pioggia- fa sapere il titolare Filippo Cavalli, ricordando che al momento è possibile pranzare o cenare con al massimo quattro persone allo stesso tavolo, salvo che si tratti di familiari conviventi.

Positivi anche i commenti al Gallo d'Oro, in borgo della Salina. «Non aspettavamo altro- osserva la responsabile del locale Grazia Reina-; in queste settimane abbiamo lavorato con il vento e la pioggia. Poter disporre anche dei posti all'interno è molto utile, soprattutto in vista del caldo torrido estivo, quando tutti i clienti chiederanno di poter pranzare o cenare al chiuso con l'aria condizionata». I ristoratori rivolgono infine il proprio “grazie” ai clienti «per la grande comprensione e solidarietà dimostrata in queste settimane».