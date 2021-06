Lotta ai rifiuti abbandonati, l'«esercito» dei volontari

Michele Deroma

Anche la comunità di Colorno è scesa in campo per combattere la triste piaga dell'abbandono dei rifiuti: con il primo appuntamento nella frazione di Vedole, ha infatti preso il via nello scorso weekend l'iniziativa «Comunità e Ambiente», promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con Iren e Legambiente.

Numerosi i cittadini volontari – provenienti anche da Colorno e da altre frazioni – presenti a Vedole e armati di pinze e guanti, per raccogliere i rifiuti abbandonati sui bordi delle strade e nei fossi ad esse adiacenti, dove sono stati ritrovati in notevole quantità sacchetti e bottigliette di plastica, bombolette spray, cartacce e mascherine chirurgiche: tra i volontari partecipanti an che il sindaco Christian Stocchi, il vicesindaco Cristiano Vecchi, gli assessori Mirka Grassi e Maria Grazia Delmiglio e il consigliere delegato al verde pubblico, Maurizio Segnatelli.

«Questo impegno ci ricorda che l'ambiente in cui viviamo è di tutti, e la qualità della nostra vita dipende da come e quanto ce ne prendiamo cura», ha evidenziato il primo cittadino, mentre il vicesindaco Vecchi e l'assessore Delmiglio hanno sottolineato «l'ottima partecipazione da parte dei colornesi, tra cui tanti giovani, un segnale importante per il futuro della nostra comunità». Gli appuntamenti proseguiranno nelle prossime settimane: complessivamente, nel territorio comunale di Colorno sono state individuate 11 aree, ed ogni weekend ciascuna di esse vedrà l'intervento dei volontari. Chi intende partecipare all'iniziativa, potrà contattare il numero 334-6535962. «Comunità e ambiente» è peraltro solo una delle varie azioni promosse dall'amministrazione comunale – insieme all'allestimento di fototrappole posizionate a rotazione in vari punti di Colorno; alla videosorveglianza e alla presenza degli accertatori di Iren – per combattere l'abbandono dei rifiuti, «ingiustificabile e intollerabile azione che merita di essere contrastata con decisione», ha rimarcato Stocchi.