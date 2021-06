Over 40, la «chiamata» via sms

Vaccini anti-Covid, scatta la «chiamata» per i quarantenni.

I cittadini di età compresa fra i 40 e i 49 anni che già si sono registrati nel portale dedicato (a Parma e provincia 23.000 persone) oggi riceveranno un sms o email dall'Ausl con l'invito a prenotarsi a partire da domani.

A partire da venerdì, invece, potranno prenotarsi i cittadini tra i 40 e i 49 anni che non si sono registrati con le consuete modalità prima citate.

Per fissare l'appuntamento, chiamare il numero verde 800.60.80.62 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13), o rivolgersi agli sportelli Cup dell'Ausl o alle farmacie che effettuano prenotazioni Cup; oppure tramite i servizi online con il Fascicolo sanitario elettronico (Fse), l'App ER Salute, il CupWeb.

Domani prendono il via anche le chiamate dei ragazzini di età tra i 12 e i 15 anni con patologie. Per loro, non è necessaria la prenotazione: i genitori saranno contattati dall'Ausl. r.c.